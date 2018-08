Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, mesaj diferit fata de punctajul de comunicare PSD-ALDE, referitor la protestele de vineri din Piata Victoriei

Ziare.

Un discurs diferit de mesajele transmise de lideri si organizatii PSD -ALDE dupa actiunea brutala a fortelor de ordine asupra manifestantilor pasnici de la protestele de vineri, din Piata Victoriei."Cele mai importante doua zile din viata ta sunt ziua in care te-ai nascut si cea in care afli de ce"- Mark Twain.De aceea, pentru mine, aceasta zi valoreaza cat intreg anul care a trecut si, poate, chiar mai mult decat atat. A fost un an cu reusite, dar si cu multe provocari. Mi-as dori ca, tot ceea ce am inceput sa pot duce la bun sfarsit. Imi doresc ca, peste inca un an, sa pot vedea o natiune romana schimbata in bine, imi doresc sincer ca cei care si-au lasat acasa copiii plecand sa-si caute un rost pe alte meleaguri, sa poata gasi, in anul ce va veni, motivatia reintoarcerii acasa, imi doresc ca Romania sa nu mai fie egala celorlalte state europene doar cand vorbim de obligatii si vreau sa cred ca noul an care, pentru mine, incepe azi, sa fie un an al reconcilierii nationale adevarate.Imi place sa cred ca nu mai e mult pana ce natiunea romana va constientiza ca Romania de maine nu poate exista fara morala, fara credinta si fara memorie, asa cum a spus Maiestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei.Din pacate insa, vad in aceste zile cum demersul legitim al unor semeni ai nostri de a-si exprima, chiar si prin proteste de strada, opiniile si convingerile, este umbrit de actiunile incalificabile, de huliganism, de forta, de ura, ale unor specimene cu fete umane, gata oricand sa arunce cu noroi in actiunile cetatenilor acestei tari.Nu in ultimul rand, parafrazandu-l pe Octavian Paler, indraznesc sa afirm ca, pentru toti aceia care simtim romaneste, indiferent in ce colturi ale lumii ne aflam, Romania ramane patria noastra, restul sunt doar tari.