Ministrul Finantelor spune ca scaderea burselor nu ne afecteaza, dovada fiind imprumutul de doua miliarde de euro

"Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro , ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata de economia din Romania, mai ales pe termen lung, asta e un mesaj important.Al doilea, structura acelor investitori - sunt investitori din tari precum Germania, Austria, UK, America. La fel, costurile sunt unele foarte avantajoase. Sunt trei chestiuni care arata foarte clar increderea investitorilor straini in economia Romaniei pe termen lung, ceea ce conteaza. Nu, nu ne afecteaza, asta e punctul meu de vedere", a spus Teodorovici.Bursele din Asia inregistreaza marti o noua zi de scadere, dupa ce pietele din Statele Unite au inregistrat luni cea mai mare contractie din 2011 . De asemenea, cele mai mari burse din Uniunea Europeana au deschis ziua de marti cu scaderi si de peste 3%, dupa contractiile de pe pietele asiatice si americane.Indicele Bursei de la Frankfurt,, avea in deschidere un minus de pestefata de luni. Scaderi asemanatoare au inregistrat si bursele din Londra, Paris, Milano si Madrid.Indicele Bursei de la Bucuresti,, a deschis ziua de tranzactionare cu o scadere de circaIndicele Bursei de la Tokyo,, a inregistrat marti scaderi si de, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cuAceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent.Astfel, indicelea scazut luni cu circa, iar