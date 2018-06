Ministrul Finantelor vrea sa se elimine obligatia angajatorilor de a oferi salariul mediu celor care vin din afara tarii

Ziare.

com

Potrivit acestuia, dupa ce Guvernul stabileste salariul minim, piata trebuie sa fie cea care decide nivelul salariului pentru angajati, in functie de pregatirea acestora.Prezent luni la Ploiesti la un eveniment organizat de o companie care fabrica tigari, ministrul Finantelor a vorbit despre nevoia pe care multi angajatori din Romania o au in ceea ce priveste forta de munca.In acest context, Teodorovici a spus sa in Romania exista o prevedere legala care dateaza din anul 2010, conform careia angajatorul trebuie sa ofere cel putin salariul mediu pe economie angajatilor veniti din alte tari."E o prevedere care trebuie schimbata imediat. (...) Este o diferenta care trebuie sa dispara. Piata este cea care trebuie sa decida. Noi, ca stat impunem un salariu minim pe economie dupa aceea piata este cea care trebuie sa aleaga", a spus ministrul Finantelor.Eugen Teodorovici a precizat ca exista la nivelul Guvernului un grup de lucru care are in vedere gasirea de solutii pentru lipsa fortei de munca si ca spera ca prevederile legate de renuntarea la nivelul impus angajatorului in ceea ce priveste salariul pe care trebuie sa il ofere angajatilor veniti din afara tarii sa fie gata pana in luna iulie.