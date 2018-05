Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in sedinta de guvern de miercuri

Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie

Ziare.

com

"Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala.A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)La final de iunie, poate iulie, am dori ca acest set de modificari legislative sa se poata prezenta public si, daca mai sunt anumite lucruri de facut, sa fie facute intr-un cadru deschis, transparent, inspirandu-ne din practica europeana", a declarat Teodorovici, marti, la Palatul Parlamentului, la Forumul "Managementul integrat al frontierelor. Combaterea traficului ilegal si a evaziunii fiscale".El a adaugat ca intentia Executivului este de a modifica legislatia pe evaziune fiscala tinand cont de practicile europene, in scopul incurajarii mediului de afaceri."Intentia este una simpla - ne inspiram din practicile europene. Intentia noastra este de a avea un cadru legislativ care sa stimuleze, alaturi de alte masuri pe care Guvernul le adopta in zona fiscala si nu numai, sa incurajam mediul de afaceri.Avem practici, foarte multe dosare, sesizari facute catre parchete fara justificare pentru orice suma, oricat de mica este ea. Sunt practici europene care arata foarte clar ca lucrurile, de la caz la caz, se discuta. Nu orice inseamna fapta penala, sumele trebuie recuperate la bugetul de stat si nu inchise companii, lasati oameni pe drumuri si economia sa aiba de suferit pentru ca o astfel de practica continua", a afirmat Teodorovici.PSD a anuntat inca din luna martie, prin vocea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ca vrea sa schimbe legislatia privind evaziunea fiscala, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva : daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa."Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...), dar cum stam la partea asta de prevenire si combatere a evaziunii fiscale?Daca ceva mi se intampla din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul Teodorovici.Totodata, el a anuntat ca se urmaresc modelele din Germania si Olanda."Pana la final de iunie, o sa avem un grup de lucru la nivelul administratiei centrale din toate structurile implicate in acest proces si va trebui sa punem pe masa un cadru legislativ, adica OUG 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, si nu numai... si prevederi din Codul Penal si alte prevederi legale.Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare tara bunele practici pe care ei le aplica de zi cu zi catre mediul de afaceri si le vom pune frumos in legislatia noastra (...)In Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectiva pe care Fiscul o identifica ca fiind evaziune nu se declara fapta penala sau se poate discuta. Ai suma, discuti cu respectivul: platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul", a explicat atunci Teodorovici.