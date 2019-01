Noua sefa a ANAF a picat cinci examene orale pentru postul de inspector antifrauda

Ziare.

com

Mihaela Triculescu si-a inceput cariera la firma de salubritate a comunei Carcea din judetul Dolj. Era contabila. De acolo, a ajuns director adjunct la Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor a judetului Dolj. Apoi, si-a deschis un cabinet individual de insolventa.Desi nu are nicio legatura cu Fiscul, ministrul Finantelor a propus ca aceasta sa ocupe functia de sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit Newsweek Romania. Mihaela Triculescu a picat la testul oral de 5 ori, atunci cand a dat examen pentru ocuparea unei functii de inspector la Directia Antifrauda, arata documentele publicate de Newsweek: martie 2014, octombrie 2014, iunie 2015, octombrie 2015 si in 2016.Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a lichidatorului judiciar Mihaela Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat, in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat.