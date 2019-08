Promisiuni fantasmagorice de la Teodorovici: transferuri de bani fara comision, colete trimise gratuit si acoperirea de catre stat a diferentei de dobanzi la credite

Ziare.

"Romanii trimit bani acasa, foarte bine. Platesc de multe ori comisioane pentru acest lucru. CEC-ul si noi de la stat, fiind patronul acestei banci, va deschide cateva sucursale in tarile unde exista mari comunitati de romani, se vor incheia conventii cu bancile din acele state, pentru ca orice transfer de fonduri catre Romania sa se faca fara niciun fel de comision. Deci statul preia acest comision si oamenii pot sa trimita acasa familiilor ce suma doresc, fara niciun cost", a declarat Teodorovici.El a adaugat ca se intentioneaza totodata ca CEC-ul sa acorde garantii pentru creditele contractate de romanii de peste hotare, dar si sustinerea diferentei de cost a imprumuturilor pentru firme."Un roman vrea sa isi faca firma sa faca pahare, merge la banca, are un cost de imprumut. Spaniolul daca face acelasi lucru se duce la banca la el si are costul de finantare foarte scazut. Atunci, hai sa facem ceva daca nu vrem sa uniformizam acest cost al finantarii.Concurenta nu mai e corecta intre dumneavoastra care faceti paharul in Romania si ala din Spania care face paharul in Spania. Pana fac eu in Romania produsul, ma costa mai mult, statul care de multe ori nu e un partener pentru omul de afaceri, vine cel din Spania, aduce in Romania paharul si omoara afacerea. I-am rugat pe cei de la CEC sa vina cu un produs, ca diferenta intre media dobanzilor pentru mediul de afaceri din Europa si nivelul dobanzii din Romania sa fie suportat de catre stat pentru ca omul de afaceri din Romania cand se imprumuta sa aiba acelasi cost de finantare ca ala din Franta, Italia", a explicat Teodorovici.El a mai informat ca se discuta si despre trimiterea coletelor, prin Posta Romana, fara comision, in Uniunea Europeana.Ministrul Eugen Teodorovici, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, si ministrul Apararii, Gabriel Les, au participat vineri la evenimentul "Ziua Diasporei - Negresti-Oas este Acasa".