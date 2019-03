Raportul de tara al Comisiei Europene critica masurile Guvernului, inclusiv regresele din lupta anticoruptie. Contre intre comisarul Cretu si ministrul Teodorovici

Vorbim de familie europeana, e frumos in teorie, dar fiecare pentru el

Ce spune Raportul de tara

Ziare.

com

Ministrul Finantelor s-a aratat in dezacord cu Raportul de tara pe 2019 privind Romania, publicat de Comisia Europeana si prezentat, vineri, de comisarul european Corina Cretu.Raportul mentioneaza, pe langa problemele legate de decalaje economice si sociale, inclusiv"In general, estimarile Comisiei sunt mai pesimiste, iar diferentele de cifre afecteaza fundamentarea analizelor. Am atras atentia ca previziunile influenteaza sentimentele investitorilor", a denuntat Eugen Teodorovici, vineri, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania."Am atras atentia si cu alte ocazii asupra faptului ca previziunile economice au capacitatea de a influenta pietele si sentimentul economic al investitorilor. De aceea, responsabilitatea fata de datele publicate si corectitudinea interpretarilor depaseste cu mult cadrul tehnic al acestei analize", a spus ministrul.Raportul a fost prezentat de comisarul Corina Cretu, prilej pentru ca ministrul PSD sa o acuze de campanie electorala, data fiind participarea la europarlamentare, pe lista partidului lui Victor Ponta."Doamna comisar e in campanie, cu tot respectul, asta am discutat-o si cu vicepresedintele Comisiei - cum vorbim noi la nivel european de principii sanataose, iar parte dintre comisari sa fie implicati in campanie, la nivel de tari? Replica a fost sa iau exemplul guvernelor nationale, unde si ministrii sunt implicati in campanie. Nu cred ca este corect. E foarte important, daca vom fi cu adevarat o familie europeana, sa clarificam aceste lucruri.Altfel, va fi ce se intampla azi la nivel european, unde se mimeaza dialogul".Corina Cretu a replicat imediat si i-a amintit ministrului ca Raportul de tara este unul asumat de Comisia Europeana, nu un document politic."Raportul de tara reprezinta o radiografie a situatiei dintr-o tara, rezultatul muncii a sute de oameni din directiile generale ale CE, deci nu e o surpriza ca nu sunteti de acord cu multe dintre concluziile acestor rapoarte, dar e pozitia CE. E dreptul suveran al fiecarui guvern sa ia in considerare sau nu recomandarile pe care aceste rapoarte le cuprind.Noi, la CE, vom fi alaturi de toate guvernele Romaniei, pentru a ajuta, indiferent de culoarea politica.CE e formata din oameni politici, nu din tehnocrati. PE si Consiliul au aprobat faptul ca reprezentantii CE au dreptul de a candida. Toti comisarii activeaza in partidele lor.Azi nu e o activitate electorala, e una organizata de reprezentanta CE in fiecare an si presedintele Juncker a recomandat ca fiecare comisar sa prezinte raportul fiecare in tara lui.Daca vreti sa dispar cu totul, nu am cum sa dispar, trebuie sa-mi fac datoria de comisar", a spus aceasta.De remarcat ca ministrul Eugen Teodorovici a adus de cateva ori in discutie dreptul Romaniei de a fi partener egal in Uniunea Europeana."Tot ce cerem este un tratament egal intre state. Cred ca s-au luat in calcul la raportul de tara si astfel de declaratii din media, uneori iresponsabile", a mai acuzat Teodorovici.- Modelul de crestere economica al Romaniei, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afecteaza capacitatea tarii de a atinge in mod durabil nivelul de trai din UE.- Piata fortei de munca este supusa unor presiuni din ce in ce mai mari. Cea mai redusa rata a somajului din ultimii zece ani (3,8%), scaderea fortei de munca si o lipsa persistenta de personal calificat au condus la o ocupare aproape integrala a fortei de munca in Romania, ceea ce ingreuneaza procesul de recrutare si determina cresterea salariilor.- Deficitul public a crescut, in special ca urmare a cheltuielilor cu salariile si a reducerilor fiscale. Cotele de impozitare au fost reduse in mod repetat, in timp ce salariile din sectorul public au crescut semnificativ din 2015 pana in prezent si se prevede sa mai fie majorate. In acelasi timp, investitiile publice au scazut in 2017 la cel mai redus nivel din perioada ulterioara aderarii la UE.- Stabilitatea sectorului financiar a fost pusa sub presiune. Masurile adoptate recent de catre Parlament si Guvern au creat riscuri la adresa stabilitatii sectorului financiar. Aceste masuri ar putea avea un impact negativ asupra creditarii si ar putea limita impactul politicii monetare.- Romania inregistreaza rezultate slabe cu privire la cea mai mare parte a indicatorilor din tabloul de bord social pe care se bazeaza Pilonul european al drepturilor sociale.- Sistemul de sanatate se confrunta cu numeroase provocari. Finantarea redusa si utilizarea ineficienta a resurselor publice limiteaza eficacitatea sistemului de sanatate. Migrarea in continuare a fortei de munca din acest domeniu a condus la un deficit considerabil de medici si de asistente medicale.- In ciuda investitiilor publice semnificative facute dupa aderarea la UE, infrastructura fizica ramane subdezvoltata.- Progresele inregistrate in lupta impotriva coruptiei au suferit regrese semnificative.Nu toata lumea beneficiaza de cresterea economica sustinuta din Romania, iar saracia in randul copiilor si in mediul rural a crescut semnificativ, a declarat, vineri, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul conferintei de prezentare a Raportului de tara pentru Romania, publicat de Comisia Europeana pe 27 februarie."Sunt patru puncte din raportul de tara care ma preocupa. In primul rand, saracia ramane o problema importanta pentru Romania, iar inegalitatile regionale cresc. Desi exista o crestere economica sustinuta si se creeaza noi locuri de munca, este evident ca nu toata lumea beneficiaza de aceste rezultate. Saracia in randul copiilor si in mediul rural a crescut semnificativ, ceea ce ne ingrijoreaza in mod deosebit", a spus Cretu.E a adaugat ca, in opinia Comisiei Europene, nicio regiune si nicio persoana nu trebuie lasate in urma, mai ales copiii.