Reactia dura a lui Teodorovici dupa ce Fiscul a propus impozitarea nuntilor

Teodorovici spune ca sefii ANAF ar trebui sa aiba alte prioritati in loc sa vina cu astfel de propuneri."ANAF trebuia sa intrebe ministrul de Resort vizavi de o astfel de actiune. Abordarile astea ale ANAF-ului trebuie sa se schimbe, se vor schimba pana la final de an", a spus ministrul, potrivit Digi24 Teodorovici a mai afirmat ca vrea sa schimbe legea in Parlament, astfel incat termenul de prescriere a datoriilor fiscale sa scada la doi ani."Mi-a venit ideea de a propune o modificare legislativa. Sunt 5 ani pentru prescriere, daca erau 10 ani, atat stateau, asa e romanul, mai ales ANAF-ul. Ar trebui sa reducem perioada de la 5 la 2 ani. In primul an declari, dar dupa o obligatie de plata trebuie sa curga termenul de prescriere, ca sa actioneze ANAF-ul din timp, sa nu vaduveasca bugetul de stat de sume pe care le-ar fi putut incasa", a explicat ministrul Finantelor.Declaratiile vin in contextul in care in spatiul public au aparut informatii potrivit carora ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriti solicitari ca acestia sa declare ce relatii economice au avut, in contextul casatoriei civile si religioase, cu persoanele fizice sau firmele care le-au furnizat servicii de fotografie, muzica pentru petrecere si spatiul."Va solicitam informatii despre persoane fizice/Intreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Familiale/ Societati Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile economice sau juridice pe care le-ati avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea casatoriei civile si religioase.In sensul celor de mai sus, completati delcaratia alaturata, cu privire la persoane/ societati/ nr telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoasteti/ detineti privind: formatie muzicala; locatie eveniment; servicii foto-video", scrie in documentul transmis de ANAF persoanelor proaspat casatorite, conform Profit.ro.Amenda pentru nerespectarea solicitarii Fiscului este de 2.000-5.000 de lei.Iata aici mai multe detalii - Fiscul a luat nuntile in vizor: Tinerii casatoriti risca amenzi uriase daca nu declara cu cat au platit fotograful, DJ-ul si restaurantul Citeste si Tariceanu nu e de acord cu Fiscul, pe tema impozitarii nuntilor