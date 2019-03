Saptamana viitoare se modifica OUG 114, tot prin ordonanta. Teodorovici zice ca nu toata lumea o sa fie multumita

Ziare.

"Ordonanta 114 se va modifica saptamana viitoare. (...) Va fi o propunere de ordonanta joi. Ce este foarte clar si agreat cu toti actorii din piata se va regasi pe masa Guvernului pentru a se modifica aceasta ordonanta. Pe zona bancara este un accept", a subliniat ministrul Finantelor intr-o conferinta de presa.Teodorovici a adaugat ca "nu va fi un document care sa-i multumeasca pe toti cei implicati direct"."Categoric, nu o sa fie un document care sa-i multumeasca pe toti, ca sa zic asa, cei direct interesati. Pe noi ne intereseaza foarte mult sa multumim ceea ce inseamna cetatenii Romaniei, costuri mai mici la ce inseamna imprumuturile in lei si, desigur, pentru mediul de afaceri, finantarea economiei reale. Asta a fost ceea ce noi am urmarit prin Ordonanta 114 si intarim prin aceste modificari pe care le vom face saptamana viitoare", a spus ministrul.Conform lui Teodorovici, propunerile din noul text legislativ au la baza datele comunicate de Banca Centrala si au fost transmise Bancii Central Europene."Sunt calcule foarte bine fundamentate, sunt doar datele primite de la Banca Centrala, pentru ca dansii detin absolut toate datele legate de aceste dobanzi, media dobanzilor interbancare la toate intervalele de timp, deci este o propunere care efectiv are la baza elemente si multe ca numar, ca substanta, deci sunt propuneri fundamentate", a precizat ministrul Finantelor.