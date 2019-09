Teodorovici a depus la Parlament 10 proiecte de lege: Impozitarea pensiilor, modificarea programului Prima Casa sau fiscalizarea bacsisului

Proiectele

Ziare.

com

Printre acestea se numara impozitarea pensiilor peste 7.000 lei, modificarea programului Prima Casa, fiscalizarea bacsisului si alte modificari aduse Codului Fiscal.Initial, acestea au fost pregatite ca ordonante de urgenta, pe care ministrul ar fi vrut sa le introduca in sedinta de guvern de saptamana trecuta, relateaza Profit.ro Acest lucru nu s-a intamplat insa, pentru ca premierul Viorica Dancila a refuzat, motivand ca proiectele nu aveau avizele necesare.Unul dintre proiectele de lege depuse de Teodorovici vizeazaPensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduala, intre 10% si 50%, la cuantumuri diferite.Astfel, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, cele intre 2.000 si 7.000 de lei vor avea un impozit de 10%, intre 7.000 de lei si 10.000 de lei impozitul va fi 30%, iar pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei impozitul va fi de 50%.Masura ar urma sa se aplice cu termen limita 31 decembrie 2025, conform sursei citate.Un alt proiect depus este cel prin care programul "Prima casa" va fi transformat intr-un program social denumit "O familie, o casa" Ministerul vrea sa inchida programul "Prima Casa", lansat in urma cu 10 ani, si sa aduca in locul sau "O familie, o casa", program pe care il considera "mai bine orientat spre caracterul social".Mai exact, vor putea achizitiona o locuinta doar persoanele ale caror venituri lunare nete nu depasesc, individual, 4.500 de lei. Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, limita veniturilor este de 7.000 de lei.Locuintele ce vor putea fi cumparate vor trebui sa aiba un pret de maximum 70.000 de euro, iar valoarea finantarii garantate este de cel mult 66.500 de euro. Totodata, avansul minim va trebui sa fie de cel putin 5% din pretul de achizitie sau cel de construire a locuintei.Un al proiect se refera laDe la 1 octombrie, bacsisul pe care romanii il lasa la baruri sau restaurante ar urma sa fie trecut pe nota de plata.Operatorii economici sunt obligati sa dea sumele provenite din incasarea bacsisului integral salariatilor si sa il inregistreze in contabilitate.Pentru salariat, sumele provenite din bacsis sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, se mai arata in proiectul de ordonanta.Un alt proiect care a fost anuntat anterior si a fost acum depus de ministrul de Finante este cel care privesteMecanismul split TVA - ce presupune plata defalcata a taxei pe valoare adaugata - devine complet optional.Autoritatile propun aceasta modificare dupa ce Comisia Europeana a transmis ca, in forma actuala, mecanismul incalca legislatia Uniunii si trebuie eliminat Un alt proiect se refera la modificarea Codului fiscal si Codului de procedura fiscala pentru a introduce mai multe schimbari cerute de mediul de afaceri.Totodata, alt proiect prevede ca datoriile societatii fata de actionari/asociati, rezultate din imprumuturi sau alte finantari acordate de acestia, vor fi convertite obligatoriu in actiuni in cazul societatilor la care activul net a scazut sub jumatate din capitalul social.In plus, Teodorovici propune si, dupa ce a constatat ca sunt favorizate la castig bonurile cu valori de peste 100 de lei.Se vor acorda cel mult 80 de premii pentru intervalul valoric 1-99 lei si cel mult 20 de premii pentru intervalul valoric 100-999 lei."Ca urmare a analizarii, la nivelul Ministerului Finantelor Publice, a datelor statistice referitoare la dispersia pe intervale valorice a bonurilor fiscale in raport cu valorile extrase, s-a constatat ca, doar in cazul a 6 extrageri (10,17%) din cele 59 organizate in perioada aprilie 2015 - iulie 2019, bonul fiscal castigator a avut o valoare mica, din intervalul 1-99 lei.Situatia statistica vine sa confirme faptul ca, probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mica, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10%", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul pus in dezbatere la jumatatea lunii august.Printre proiectele depuse la Parlament de ministrul Teodorovici se mai numara si cel privind, masura prevazuta initial pentru luna septembrie a acestui an.