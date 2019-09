Teodorovici a dus in Parlament 10 proiecte de lege care erau deja discutate in Guvern: Vizeaza Codul Fiscal si pensiile speciale

Ziare.

"La Biroul permanent au fost discutate cele 10 propuneri legislative (n.r. - al caror initiator este) . Termen pentru aviz s-a dat pentru maine si termen pentru raport saptamana viitoare, marti, astfel incat miercurea viitoare la plen, sub rezerva primirii raportului, sa fie discutate si dezbatute in Senat", a afirmat Teodorovici, marti, la Senat.Intrebat de ce au fost depuse la Senat proiectele care erau deja in dezbatere publica la nivelul Guvernului, Teodorovici a spus: "E un lucru bun sa fie si in Parlament discutate si adoptate, mai ales ca vorbim de Cod fiscal, procedura fiscala, pensii speciale. Toate aceste initiative au avut avize de la Consiliul Economic si Social, Consiliul Legislativ. (...) Este un plus ca discutam si in Parlament".El a explicat ca s-a convenit la Guvern ca aceste proiecte sa fie discutate si adoptate in Parlament."In Parlament se considera ca a fost deja parcursa partea de dezbatere publica. (...) Este printre primele dati cand astfel de masuri din zona economica sunt sustinute de intreg mediul economic. Toate aceste proiecte sunt lucrate la Ministerul Finantelor Publice. Am vazut anumite frustrari in spatiul public ca as fi depus proiectele pe persoana fizica, ceea ce nu este corect. Nu conteaza cum trece un act normativ. Toate aceste 10 acte normative aduc un plus in economie. Sunt convins ca vor fi sustinute aceste acte normative si din partea altor grupuri parlamentare (n.r. in afara de PSD) ", a adaugat Teodorovici.Ministrul a mentionat ca prin adoptarea celor 10 proiecte nu vor fi adusi prea multi bani la buget in acest an."Sunt cateva masuri care isi vor produce efectul de la 1 ianuarie 2020, cum ar pensiile speciale (n.r. - taxarea pensiilor speciale), bacsisul, acciza la tutun samd", a mai spus Teodorovici.El a precizat ca, in privinta accizarii bauturilor cu continut mare de zahar, Ministerul Sanatatii va decide daca va fi promovata o astfel de masura.Referindu-se la proiectul care prevede taxarea pensiilor speciale, Teodorovici a spus: "E o masura de justitie sociala. Au ocazia sa voteze in Parlament. Mai sunt in Parlament doua initiative (n.r. - cu aceeasi tema) . Ele se pot conexa, astfel incat sa iasa cea mai buna formula. Noi, la Finante, am propus un mecanism foarte corect. Nu se ataca (n.r. - taxeaza) partea de contributivitate (n.r. - din pensie) . Sper sa fie un vot saptamana viitoare si pe aceasta initiativa legislativa", a mentionat senatorul PSD.Eugen Teodorovici, propune, intr-o initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Codului fiscal, depusa la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei cu 50%.Propunerea legislativa prevede instituirea unei taxe pe veniturile reprezentand pensii si indemnizatii pentru limita de varsta primite in baza unor legi si statute speciale.