Teodorovici a explicat de ce e nevoie sa fie agresiv, legat de libertatea de a pleca la munca in strainatate

Ministrul a facut aceste precizari dupa ce, sambata, la finalul celei de-a doua zile a reuniunii ECOFIN, a declarat ca tarile europene din care pleaca multa forta de munca spre restul Uniunii Europene ar trebui sa se gandeasca la un pachet agresiv de masuri care sa aduca o solutie pentru mobilitatea selectiva, care duce la exodul creierelor "Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt riscurile potentiale ale acestui fenomen al migratiei si in special ale 'migratiei creierelor'.Toti cei care au participat la dezbateri au inteles importanta si gravitatea lui, avand in vedere ca nu numai Romania se confrunta cu migratia fortei de munca. Ceea ce am spus si anterior, spun si acum: nu voi fi niciodata adeptul ingradirii libertatii dreptului de a munci oriunde in Europa, a libertatii de miscare sau oricaror alte drepturi ale cetatenilor romani", a scris Teodorovici pe pagina sa de Facebook.Acesta a mentionat ca migratia fortei de munca este insa un subiect care genereaza discutii si polemici aprinse prin prisma faptului ca duce la efecte economice pozitive in tarile care primesc forta de munca si negative in tarile care o pierd."Si din acest punct de vedere, toti cei care au participat la dezbaterea acestui subiect, au fost de acord ca trebuie gasite solutii pentru ca tarile furnizoare de forta de munca sa poata contracara efectul economic negativ generat de migrarea fortei de munca, fara insa a ingradi in niciun fel niciunul dintre drepturile garantate tuturor cetatenilor europeni - nicidecum, subliniez, al libertatii de a munci oriunde in Europa", a adaugat ministrul Finantelor.Teodorovici a apreciat ca sintagma "masuri agresive" a fost de natura sa genereze interpretari.. Ca oricare altcineva pentru tara sa. Dar, in niciun caz nu poate fi vorba de o ingradire a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor", a subliniat ministrul Finantelor."Ma intristeaza faptul ca, facand dovada unei competente profesionale limitate, cei care sunt incapabili sa inteleaga discutiile in contextul lor, raman tributari unor formulari conjuncturale si nu inteleg sa preia si sa mediatizeze si alte subiecte care au fost discutate si care au legatura cu cel al migratiei, cum ar fi cel al competitivitatii Europei in fata concurentei crescande venita din partea Chinei si a Statelor Unite.Iar aici, am accentuat pe necesitatea unitatii in abordare la nivel European, pentru a putea fi capabili noi, Europa unita, sa facem fata, in primul rand economic, concurentei venita de peste ocean sau din zona Asiei. Inchei prin a afirma foarte clar, in speranta ca niciodata de acum in colo nu vor mai exista incercari de scoatere din context a afirmatiilor mele, ca nu sunt dusman declarat al ingradirii de orice fel a oricaror drepturi ale romanilor sau ale europenilor", mai a mai scris Teodorovici.Tarile europene din care pleaca multa forta de munca spre restul Uniunii Europene ar trebui sa se gandeasca la un pachet agresiv de masuri care sa aduca o solutie pentru mobilitatea selectiva, care duce la exodul creierelor, a declarat sambata ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul celei de-a doua zile a reuniunii ECOFIN."Libera circulatie a fortei de munca a adus mari beneficii economice. Lucratorii mobili contribuie la PIB-urile tarilor de origine si tarilor-gazda si in cele mai multe cazuri au un rol semnificativ in ceea ce priveste castigurile celor ramasi in tara de origine. Totusi mobilitatea muncitorilor poate avea si efecte negative, de exemplu atunci cand mobilitatea e selectiva, ducand la exodul creierelor si stopand cresterea potentiala. In viitorul apropiat, prioritatea noastra ar trebui sa fie gasirea unei solutii comune la nivel european si implementarea unui instrument care sa ne ajute in rezolvarea acestui fenomen", a afirmat ministrul Finantelor.