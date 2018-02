Teodorovici a gasit "rezolvarea" pentru ONG-uri: Cei 2% din impozit vor fi directionati pe 2-3 ani

Ziare.

com

"Odata cu noul formular se rezolva problema ONG. Nu exista posibilitatea ca unele ONG-uri sa nu isi mai poata continua activitatea", a asigurat ministrul, citat de Digi24.Persoanele care vor sa doneze, a adaugat oficialul, fara sa dea detalii despre cum se va putea face asta.Referitor la Declaratia 600, Teodorovici a precizat ca persoana va deveni asigurata la momentul depunerii formularului, si nu atunci cand face plata contributiilor.Saptamana trecuta, ministrul a anuntat "o comasare de formulare pentru persoane fizice. Sunt cinci formulare de acest tip. Vom incerca o comasare la unul singur.De asemenea, cei care au depus nu o sa mai depuna aceste formulare. In cazul in care sumele din formularul initial sunt mai mari ceea ce vor estima pe anul in curs, adica mergem pe estimare si nu pe ceea ce s-a realizat in 2017. Nu-si va pierde nimeni calitatea de asigurat, pentru ca suntem in termenul legal de la ultima plata si pana in prezent.Am spus ca vom veni cu o ordonanta de urgenta exact inainte de cele 90 de zile, in asa fel incat nimeni sa nu-si piarda aceasta calitate de asigurat".