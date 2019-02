Teodorovici anunta ca bugetul pe 2019 va fi aprobat marti in Guvern: Este un buget revolutionar

Ziare.

Teodorovici sustine ca este "un buget revolutionar" si anunta ca ordonatorii principali de credite vor trebui sa primeasca aprobare de la ministrul Finantelor pentru fiecare cheltuiala, iar daca nu se conformeaza vor fi amendati."Marti este propunerea de a discuta si a aproba in Guvern bugetul. Pe data de 5 seara, dupa-amiaza, va fi trimis in Parlament bugetul. Temerile inteleg ca exista, dar sunt nejustificate. Daca punem prea mult, de ce punem prea mult. daca punem prea putin, de ce punem prea putin", a declarat Teodorovici pentru Digi24.Ministrul Finantelor a sustinut ca "este o propunere de buget revolutionara"."Este o alocare financiara care sprijina foarte mult sectoare precum sanatatea si educatia. Este prima oara dupa revolutie cand nu mai suntem obligati sa asiguram sume de transfer de la bugetul de stat catre zona de pensii. Este iarasi efectul acelei masuri extrem de bune pe care Guvernul a adoptat-o: transferul de contributii de la angajator la angajat", a adaugat el.Totodata, Eugen Teodorovici a anuntat ca ordonatorii principali de credite vor trebui sa primeasca aprobare de la ministrul Finantelor pentru fiecare cheltuiala, iar daca nu se conformeaza vor fi amendati."Tot o prevedere pusa in lege, cred ca pentru prima oara si asta, cand ministrul de Finante va analiza solicitarea fiecarui ordonator principal de credite, atunci cand se solicita deschideri pentru cai de angajament si de plati.Adica fiecare cheltuiala va fi analizata: se justifica, ramane, nu se justifica, este taiata. Amenzi: daca nu se respecta de ministere sau agentii acest lucru, atunci amenzile pot varia intre 50 si 100 de mii de lei pe fiecare ordonator principal de credite", a spus ministrul.