Teodorovici anunta cand va fi prezentat public proiectul de buget pe 2019

"O sa-l expunem (proiectul de buget pe 2019 - n.red.), poate chiar saptamana viitoare o sa il prezentam public pentru a fi dezbatut, pentru fi discutat, pentru a lua avizele necesare. Avem avizul de la CSAT, dar mai avem dialogul social, Consiliul Economic si Social (CES) si Consiliul Fiscal, astfel incat, atunci cand decide Parlamentul sa intre in sedinta, fie la sfarsitul lui ianuarie, fie la inceputul lui februarie, cand se decide in Parlament, noi sa il avem trecut deja de Guvern. Nu e niciun fel de blocaj", a sustinut ministrul Finantelor, duminica seara, la Antena 3.Intrebat in cat timp spera sa obtina semnatura presedintelui, dupa ce proiectul de buget va fi aprobat de Parlament, Teodorovici a precizat ca refuza sa creada ca presedintele va retrimite in Parlament legea bugetului de stat, in pofida a ceea ce se intampla azi in Romania."Refuz sa cred, chiar daca ne luam dupa ce se intampla azi in Romania, putem lua in calcul orice scenariu, dar totusi refuz sa cred ca intr-o tara europeana, ca in cursul unei presedintii a Consiliului Uniunii Europene, unica situatie in Romania, sa retrimiti in Parlament un buget pe care Parlamentul ti-l adopta.Nu ai de ce. Nu ai niciun fel de motiv decat dorinta de a bloca ceva. Sa luam pas cu pas cum dansul ne invata foarte des, sa incercam cu totii nu doar noi sa respectam legea si constitutia si lucrurile vor fi exact cum am zis noi", a mai spus Teodorovici. Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, lipsa unui proiect de buget , aratand ca aceasta este o problema grava si ca PSD trebuie sa vina cu explicatii."Este o problema grava. Am pus aceasta intrebare in decembrie si o mai pun o data. Unde este proiectul de buget? PSD a guvernat in tot acest timp. PSD a avut toate conditiile si trebuia sa vina, conform legii in vigoare, pana pe 15 noiembrie, cu proiectul de buget. Nu exista, la momentul acesta, niciun proiect de buget.Ba dimpotriva, in loc sa se ocupe de buget, fiindca toata lumea are nevoie de bugetul pe anul in curs, pentru ca deja este tarziu, se ocupa de schimbat sefi de la ANAF si din alte pozitii, lucru care mie imi da foarte mult de gandit. Probabil exista probleme cu bugetul. Aceste lucruri trebuie sa le explice de urgenta PSD si sa vina cu un proiect de buget", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Seful statului a fost intrebat daca este nevoie de o sedinta extraordinara a Parlamentului."Ar fi de dorit sa se faca toti pasii pentru a avea cat se poate de repede bugetul pe 2019. Insa nu de Parlament tine aceasta chestiune, mai intai trebuie sa vina Guvernul cu un proiect de buget, dupa care, sigur, Parlamentul poate sa hotarasca cand il ia in discutie", a afirmat Iohannis.