Teodorovici ia un miliard de euro de la Banca Mondiala ca sa dea ajutoare de stat pentru medicii de familie

Ziare.

com

"Urmeaza sa semnam un acord cu Banca Mondiala, la care lucram de cateva luni de zile, a fost negociat. In iulie se aproba de catre boardul Bancii Mondiale. (...). Asta este dorinta.Este adresat in special pentru diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie, extinderea pachetului de servicii medicale oferite asistentei primare medicale, categoriilor de populatie neasigurata, scheme de ajutor de stat pentru medicii de familie.Acesta va fi conceptul - o schema de ajutor de stat prin care medicii de familie, cei 11.000 de medici de familie, sa isi poata finanta nevoile sau dorintele de a desfasura o anumita activitate. (...) Nu numai adeverinte si consult sumar, sa fie aceste activitati care sa poata fi prestate de catre medicii de familie, decontate de Casa si pentru ca ele sa poata fi prestate atunci aceasta schema de ajutor de stat ajuta medicul de familie pentru a lua o finantare", a afirmat demnitarul, la dezbaterea cu tema "Preventia in sanatate. De la deziderat la fapte".Potrivit ministrului de Finante, imprumutul va fi pe un termen de trei-patru ani, apoi acestia urmand sa inapoieze suma imprumutata."Va fi un imprumut pe un termen de trei-patru ani, dupa care sa inceapa sa dea aceasta suma inapoi catre un fond, adica banii raman acolo pentru ca ei sa poata fi folositi mai departe pentru medicii de familie. (...) Dotarea spatiului, biroului, conform ultimelor standarde, cheltuieli cu echipamentele pe care ati dori sa le achizitionati pentru a presta sau desfasura acele acte medicale pe care le aveti pe acea lista a Ministerului Sanatatii, cheltuieli legate de personal de care aveti nevoie pentru a presta acele activitati medicale sau acte medicale, parte de salarizare, cumpararea unor ambulante de catre medicii de familie in comun...", a explicat ministrul.Teodorovici a spus ca programul va fi lansat spre finantare in luna iulie."Noi lansam spre finantare acest program undeva in luna iulie, pentru ca el va fi aprobat pe de o parte de Banca Mondiala, iar noi, la rectificarea bugetara, prevedem aceste fonduri ca medicii de familie sa poata deja sa acceseze aceste finantari, pentru ca medicina primara sa fie cea pe care o dorim cu totii, degrevand spitalele judetene.Acesta va fi un instrument foarte util pentru medicii de familie si pentru medicina preventiva sau primara cum se numeste ea in ansamblu", a sustinut Teodorovici.