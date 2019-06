Teodorovici, catre managerii de spitale: Uitati de banii europeni! Nu exista, sunt bani publici

Ziare.

Afirmatia stranie a fost facuta la o dezbatere despre problemele sistemului de sanatate, la care au participat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si manageri de spitale."Uitati domne de spatiul asta, de bani europeni, nu exista bani europeni, exista o sursa de venit la bugetul de stat si punct. Regulile le facem noi in tara si ne asumam daca vrem sau nu sa platim din bani europeni.Nu exista bani europeni, exista sursa de venit la bugetul de stat si punct.Eu am un stil de vorbire radical, in sensul ca este ban public, banul european, imprumuturile, buget de stat, toti sunt bani publici.Statul roman deconteaza din sursele pe care le are la dispozitie, fie ca e buget de stat, imprumuturi. Statul asaza in pagina ce finanteaza si, daca bate cu ce cere Comisia, deconteaza de acolo, daca nu, asta este. Asta e logica, nu incercati sa duceti discutia in alta parte ca nu iese, sau nu cu mine.Banii europeni ii folosim, sau spun ca oamenii sa inteleaga beneficiile aderarii, pe langa multe altele, sunt si bani europeni. Eu am spus de multe ori, nu banul european conteaza, ci ceea ce vine cu banul european, adica principiile europene, practicile, asta a castigat Romania, nu neaparat banii europeni.Ca n-am invatat noi foarte multe, asta e alta discutie", a declarat ministrul Finantelor, citat de Digi24 Amintim, in context, ca premierul Viorica Dancila a declarat ca in acest exercitiu bugetar nu au mai ramas bani suficienti pentru construirea celor trei spitale regionale si ca sumele alocate au fost cheltuite pe documentatie.