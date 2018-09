Teodorovici da asigurari ca avem bani destui in rezerva de la Trezorerie, mai multi ca in ianuarie

Ziare.

"Auzeam vorbindu-se, in spatiul public, ca acel buffer, acel fond tampon pe care Romania il are in Trezorerie, ar fi insuficient, s-a diminuat. Nu, fata de ianuarie 2018, cand era undeva la 27 de miliarde de lei, astazi este la peste 34 de miliarde de lei si acumulam", a spus Teodorovici, joi seara, la Antena3.La acest moment, Romania si-a achitat obligatiile in valuta, respectiv partea de obligatii la termen pentru anul acesta, potrivit oficialului de la Finante."Pana la final de an, cu ce iesim in piata, pentru a ne imprumuta in valuta, practic, consolidam aceasta rezerva, aflata la nivel de Trezorerie, care ne asigura o finantare de peste cinci luni, in cazul in care nu vrem sa mai cumparam bani din piata.Deci, iata, inca un element de siguranta ca Romania este o tara stabila din punct de vedere macroeconomic", a subliniat Teodorovici.Ministrul a sustinut ca, desi este o persoana care pare a risca, nu poate risca banii unei persoane. Acesta s-a referit la faptul ca Romania are un nivel redus al datoriei guvernamentale, de sub 35%, fiind a cincea cea mai mica datorie la nivel european, in timp alte 15 state europene depasesc criteriul de la Maastricht, care impune o limita de 60%."In acest an, estimam sa ramanem aici, la 35%. Grecia are 180%, Italia are 130% si ceva, Portugalia are peste 100% datorie publica guvernamentala. Va dati seama ca diferente sunt", a detaliat Teodorovici.Ministrul Finantelor a precizat ca astfel Romania ar face fata unei crize economice, iar o criza economica majora nu este anuntata, desi sunt piete, precum Turcia si Italia, care au o situatie dificila.