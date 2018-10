Teodorovici da indicatii ANAF: Voi pune accent pe recuperarea colectarii de TVA agresiv

Ziare.

Ministrul Finantelor a spus, vineri, in cadrul unei emisiuni la DCNews, ca planul de colectare al ANAF este la "103% fata de planul propus" la inceputul acestui an."Domnul Misa mai are mult, pana la final de an, sa recupereze, pentru ca, la rectificarea bugetara, planul ANAF a fost revizuit", a subliniat Eugen Teodorovici, astfel incat "ceea ce nu s-a facut in prima jumatate a anului trebuie recuperat in partea a doua".Ionut Misa, precedentul ministru al Finantelor, din iunie 2017 pana in ianuarie 2018, este presedintele ANAF din martie 2018."Per total, planul de incasari a fost despasit (...), dar ANAF are de recuperat foarte mult. (...) Pana la finalul acestui an,", a subliniat Teodorovici.Romania are un gap de TVA, diferenta dintre suma care trebuie colectata si cea care este colectata, de 7-8 miliarde de euro, potrivit datelor Comisiei Europene, a mentionat ministrul Finantelor. "Datele trebuie vazute in ansamblu", a precizat Teodorovici, deoarece o parte din aceasta diferenta provine din alte cauze decat evaziunea fiscala."Planul ANAF-ului trebuie sa fie un pic diferit decat pana acum. (...) Trebuie sa mergi la ceea ce este ideal", a mai spus Teodorovici. Mai exact, in toata istoria ANAF, planul propus era facut in functie de ceea ce se putea colecta. "De anul viitor, planul va fi asa: trebuie sa aduci 100% din ceea ce economia poate sa produca", a completat Teodorovici.