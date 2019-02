Teodorovici, despre Negoita si bugetul pe 2019: Este primar de sector sau este presedintele AMR?

Ziare.

"Domnul Negoita (Robert Negoita, primarul Sectorului 3 - n.red.) trebuie sa se decida in care parte este: este primar de sector sau este presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR - n.red.)? Daca o sa-l intrebati ca primar de sector daca este multumit de impartirea banilor, sper sa nu zica 'Nu'. Daca il intrebati ca presedinte al AMR-ului, va spune ca vrea o treime din bugetul general consolidat sa fie la nivel local.Stiti ce inseamna asta? Inseamna ca si din banii pentru aparare si din banii pentru pensii vrea sa ii duca la nivel local. Atunci, ia si pensiile, ia si apararea nationala, ia si autostrazile, ia-le tu la nivel local si fa-le tu. Poate sa ceara o treime din bugetul de stat. Daca facem comparatia cu cat este bugetul de stat si cat se duce la local, adica 74-76 de miliarde de lei, asta inseamna mai mult de o treime", a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, intr-o emisiune la Digi 24.In ceeea ce priveste nemultumirile Gabrielei Firea, primarul Municipiului Bucuresti, legate de bugetul alocat administratiilor locale, ministrul Finantelor, a reamintit ca 49% din impozitul pe venit pentru Bucuresti este destinat Primariei Generale si 51% este impartit intre sectoare."Stiti ca din impozitul pe venit, la nivel national, se afla in Bucuresti 30%? Adica sunt si eu bucurestean, dar nu pot sa nu ma uit in intreaga tara. Ca Guvern, trebuie sa ai grija de intreaga tara, atunci cand aloci partea financiara. Bani exista", a mai spus Teodorovici.De asemenea, ministrul l-a atacat pe primarul Aradului, Gheorghe Falca, cand a vorbit despre investitiile pe care trebuie sa le faca primarii, in acest an."Care primari? Nu mi-l luati pe ala de la Arad, care numai primar nu este. Ala este o gluma de primar", a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, la Digi 24.Ministrul Finantelor a raspuns astfel in momentul in care a fost intrebat daca primarii mai pot sa faca investitii, in acest an, daca mai au bani de investitii.