Teodorovici, despre scandalul de pe Facebook: Un colaborator pro-bono mi-a gestionat pagina

Ziare.

com

Eugen Teodorovici a mai precizat ca nu are de gand sa-si ceara scuze pentru ceva ce nu ii apartine."Cred ca este cazul sa se opreasca aici aceasta sarada a lipsei de bun simt si a vocabularului suburban. Nu intentionez sa-mi cer scuze pentru ceva ce nu-mi apartine si pentru careNu a mai contat ca el poate fi autorul unor astfel de mesaje la limita bunului simt sau ca a fost vinovat de utilizarea parolei de acces la contul de Facebook fara a-si lua nici macar cele mai elementare masuri de protejare a acesteia, colaborarea noastra s-a incheiat. Imi asum intreaga responsabilitate cu privire la faptul ca, poate nu intotdeauna si este evident ca nu suficient de des, am gasit timpul necesar sa analizez cu atentie continutul paginii de Facebook", a scris Euggen Teodorovici, pe Facebook.Ministrul de Finante spune ca un astfel de vocabular nu il reprezinta nici pe el si nici pe colegii sai, indiferent de domeniul de competenta."Cand am fost investit in functia de ministru, am luat hotararea de a-mi pastra contul personal de Facebook, pentru ca am vrut sa raman in contact cu cei carora le datorez in primul rand alegerea ca senator si, implicit, numirea in functia de ministru.Indraznesc sa cred ca cei care ma cunosc, cei care m-au criticat de-a lungul timpului si carora le-am multumit pentru efortul de a aduce argumente impotriva ideilor mele, dar si cei care m-au apreciat si ma apreciaza, sunt constienti ca. Vreau sa subliniez, cu aceasta ocazie, ca incercari de discreditare a mea au mai existat si, cu siguranta, cu totii va amintiti de celebra expresie care a incercat sa-mi atribuie imaginea unui usuratic iresponsabil, numindu-ma "ministru discotecar".Nu am reactionat asa cum se asteptau autorii acesteia, ba chiar dimpotriva, am recunoscut si imi asum si in prezent ca, in masura in care timpul imi permite (din pacate, din ce in ce mai putin), am preocupari firesti ale oricarui om normal, inclusiv legate de locurile de relaxare", a mai scris Teodorovici.Ministrul si-a incheiat postarea precizand ca pe Facebook trebuie impusa forta argumentelor si, "nicidecum, sa ne lasam prada urii viscerale care tinde sa impuna argumentul fortei, fie el si numai de limbaj, cum este in cazul de fata".Eugen Teodorovici a fost criticat in mediul online dupa ce pe pagina sa de Facebook au aparut mai multe raspunsuri la comentarii, considerate nepotrivite de catre internauti