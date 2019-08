Teodorovici, dupa adoptarea rectificarii: Deficitul nu e in pericol. Am vazut mesaje alarmiste, se speculeaza impotriva economiei

Ministere importante pierd bani la rectificare

Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei),

Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat (-243 milioane de lei),

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei),

Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei),

Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei),

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca depasirea tintei asumate de deficit bugetar nu este un pericol si ca sunt asigurate fonduri pentru pensii si salarii."Rectificare bugetara e una pozitiva. PIB-ul a depasit o mie de miliarde, s-a majorat cu 9 miliarde de lei fata de estimarea initiala. Cresterea economica pe primul trimestru din 2019 a fost de 5% fata de trimestrul intai din 2018. Deficitul in mod clar nu e in pericol. Proiectul de rectificare bugetara prevede respectarea tintei asumate de 2,76 a deficitiului bugetar pe intreg anul.Rectificarea bugetara asigura plata in intregime a salariilor si pensiilor si sumele pentru proiectele de investitii aflate in derulare. Speram ca acestea vor incepe pana la sfarsitul anului. Cetatenii nu trebuie sa isi faca niciun fel de grija cu privire la salarii, pensii si asigurarea decontarii facturilor la timp pentru acele proiecte aflate in derulare sau pentru proiecte noi", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul spune ca cei care critica rectificarea bugetara speculeaza impotriva economiei si a leului, incercandu-se astfel o descurajare a investitorilor in Romania."Am vazut mesaje alarmiste, se speculeaza impotriva economiei romanesti si a leului si se incearca o descurajare a investitorilor in Romania. Desi nu mai e incriminata, subminarea economiei nationale este rusinoasa", a precizat Teodorovici.Ministrul de Finante a spus din nou ca nu au fost taiate fonduri de la ministere, ci doar s-au corectat supraestimarile facute in momentul in care a fost elaborat bugetul."Nu e vorba de taieri de fonduri, e vorba de a corecta supraestimarile initiale facute atunci cand s-a elaborat bugetul. Investitiile vor continua fara probleme, se aloca sume importante si comunitatilor locale. Pentru ca vorbim despre o rectificare pozitiva, nu e corect sa vorbim despre taieri de fonduri si despre corectari. (...)Romania a inregistrat a treia cea mai mare crestere economica din UE. Toate ramurile economiei au inregistrat cresteri, constructiile, serviciile, agricultura", a mai declarat ministrul Teodorovici.In ceea ce priveste criticile Consiliului Fiscal, care a afirmat ca are rezerve cu privire la rezultatele pe care Cabinetul Dancila promite ca le va obtine prin rectificarea bugetara, Teodorovici a spus ca in fiecare an Consiliul are pareri diferite fata de cele ale Ministerului de Finante."Este normal sa existe pareri diferite. Eu am rugat colegii sa imi faca o situatie vizavi a ceea ce insemnat parerea Consiliului Fiscal din 2015 si pana acum si este aceeasi linie, sunt aceleasi opinii. Ne bucuram insa cand vedem ca in fiecare an este cum am spus noi, nu cum a spus Consiliul Fiscal", a spus ministrul.Amintim ca rectificarea bugetara a fost criticata dur de Consiliul Fiscal (CF) , specialistii afirmand ca proiectia Guvernului e cam optimista.Printre altele - sustin specialistii CF - calculele nu certifica faptul ca Guvernul ar putea incasa cat si-a propus."Consiliul Fiscal are rezerve insemnate fata de nivelul propus al veniturilor bugetare - mai ales in cazul celor din TVA si contributii de asigurari sociale - identificand un minus de venituri cumulat situat intre 5,8-6,8 mld. lei", se arata intr-un comunicat remis redactiei de CF.Mai mult, sustin specialistii citati, e prea devreme pentru a stabili daca masurile de eficientizare a colectarii propuse de Guvern vor fi sau nu eficiente.Totodata, si bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) va fi redus cu 71,66 milioane de lei. In schimb, bugetul Serviciului Roman de Informatii (SRI) a crescut cu 396,5 milioane de lei, fiind majorate si bugetele Serviciului de Informatii Externe (SIE) si Serviciului de Protectie si Paza (SPP).Bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare, dar primarii sunt in continuare nemultumiti de banii primiti.