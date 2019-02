Teodorovici, dupa ce Tariceanu i-a spus sa isi tina parerile pentru el despre Ministerul Energiei: Am sa tin cont de sfatul lui

Ziare.

"Eu nu am spus in declaratia mea decat faptul ca deciziile mari se discuta in Coalitie. Eu nu am stiut nici daca s-a discutat, nici daca nu s-a discutat, nu am facut decat acesta precizare, nelasand sa se inteleaga faptul ca dansul a luat o decizie sau a spus acest lucru fara sa discute cu ceilalti din coalitie. Am sa tin cont de sfatul domnului presedinte Tariceanu, dar pe zona de energie sau in administratie trebuie sa se tina cont si de experienta pe care o am in administratie.Important este cu ce ies cele doua parti, PSD-ALDE. Este bine sa fie puncte de vedere diferite. (...) Apropo de aceste eventual puncte de vedere diferite, dar e normal sa fie aceste puncte de vedere diferite. (...) Discutii inainte si dupa (adoptarea OUG n.r. 114/2018 - n.red.), pot sa aiba loc. (...) Suntem un partid de stanga cu unul de dreapta. E normal sa fie opinii diferite", a afirmat, duminica seara, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3.Ministrul Finantelor a reamintit ca Tarcieanu l-a numit secretar de stat in MFP, in 2007, fiind unul dintre artizanii carierei sale politice si profesionale."Eu am un respect pentru dansul deosebit. (...) Dansul m-a pus pe mine secretar de stat, dansul m-a numit in 2007 secretar de stat. Deci dansul este unul dintre artizanii, sa spunem carierei mele profesionale si politice si toata viata mea voi avea un respect deosebit si niciodata indiferent ce ar spune sau as auzi din presa, nu as pune la indoiala ca ar fi zis domnul presedinte Tariceanu", a adaugat Teodorovici.Oficialul de la Finante a mai spus ca se fac presiuni din mai multe directii pentru modificare OUG n.r.114/2018."Nu. In Coalitie nu este niciun fel de tensiune. (...) Am lucrat foarte bine si in Parlament (cu ALDE - n.red.) . Cu cine a fost deschis sa lucreze s-a lucrat foarte bine", a mai spus Teodorovici.Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a sfatuit pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa isi tina parerile pentru el atunci cand comenteaza in legatura cu Ministerul Energiei , fiindca nu cunoaste cum functioneaza ministerul care este condus de un liberal."Am vazut ca domnul Teodorovici a facut niste comentarii in legatura cu OUG 114. Am ceva de spus. Ii dau un sfat domnului Teodorovici sa isi tina parerile pentru el in ceea ce priveste Ministerul Energiei, pentru ca nu cunoaste cum functioneaza. Nu cred ca are suficiente date ca sa stie cum functioneaza Ministerul Energiei care este condus de un liberal", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, sambata, intr-o conferinta de presa la Sinaia.Liderul ALDE a mai spus ca intre el, partidul pe care il conduce si Eugen Teodorovici este o diferenta de abordare si de viziune.Reactia lui Calin Popescu Tariceanu vine dupa ce ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a afirmat, vineri seara, ca OUG nr. 114/2018 nu va fi modificata sigur saptamana viitoare in sedinta de Guvern."Nu. Sigur nu. Nu este obligatoriu sa fie modificata. Nu trebuie sa plecam de la ideea ca va fi modificata. Daca va fi vreun motiv care sa aduca un plus pentru romani, cu siguranta, suntem deschisi la orice fel de propunere. Pana atunci, cei care spera sa nu mai spere ca spera degeaba", a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, intr-o emisiune la Digi24.Chestionat daca a vorbit despre subiect cu Calin Popescu Tariceanu, ministrul de Finante a replicat ca astfel de discutii trebuie purtate in coalitie si ca el personal nu a fost prezent la o astfel de discutie.De asemenea, intrebat daca seful Senatului s-a grabit sa faca anuntul cu privire la corectarea OUG 114, Teodorovici a spus ca nu vrea sa faca astfel de remarci.Saptamana aceasta, ministrul Energiei, Anton Anton, a sustinut ca aceasta ordonanta trebuie modificata, deoarece altfel firmele din energie nu vor mai avea bani de investitii.