Teodorovici: Educatia financiara ar trebui inceputa la nivelul clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste"

Ziare.

com

"Ar trebui sa incepem (educatia financiara - n. red.) de la cel mai inalt nivel si anume cred ar trebui sa pregatim, sa educam clasa politica, in principal. Cred ca printre principalele locuri de unde sa incepem educatia financiara sau cultura financiara, pentru ca- sa spunem populiste deja e depasit termenul - care nu au cum sa se incadreze in nicio logica, dar ca da bine undeva e de ajuns sa o promoveze si dupa aceea sa stai sa explici, sa ii faci sa inteleaga ca nu aceasta este logica. Si de la acest nivel cred ca ar trebui inceputa foarte agresiv o astfel de educatie financiara", a spus Eugen Teodorovici, precizand, pentru Agerpres, ca nu s-a referit la o anume initiativa, ci la general.Potrivit acestuia, lipsa culturii financiare creeaza mari probleme, iar studiile arata ca in Romania aproape 90% din populatie are un nivel redus de intelegere a problematicilor legate de bani."Ne uitam azi si va spun ca ma lovesc foarte des si cred ca v-ati lovit cu totii de faptul ca aceasta incultura sau lipsa a culturii financiare foarte agresiva creeaza mari probleme. Citeam si eu putin mai devreme cele trei studii facute la nivelul Romaniei, cifre naucitoare intr-adevar. Sa ai 70% din populatie care nu a avut experienta datoriilor. Un alt studiu spunea ca aproape 90% din populatie are un nivel redus de intelegere a problematicilor legate de bani sau intampina dificultati in a utiliza concepte financiare. Un alt studiu spune ca 14% dintre romani sunt, practic, analfabeti din punct de vedere financiar si multe alte asemenea cifre care nu ne fac sa fim mandri", a afirmat Teodorovici.