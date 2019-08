"Teodorovici il ataca pe Vosganian pe rectificarea bugetara: A trecut ceva timp de cand nu mai este ministru de Finante"

Ziare.

Declaratia vine in contextul in care ALDE a avertizat Guvernul, la inceputul lunii, ca nu sustine rectificarea bugetara in actuala forma. Mai mult, ALDE i-a criticat pe social-democrati pentru ca, desi aveau programata o intalnire a coalitiei pentru a discuta pe aceasta tema, ea nu a mai avut loc.Varujan Vosganian a avertizat ca, in cazul in care rectificarea bugetara ramane in forma existenta acum, ALDE nu si-o va asuma."Il stim cu totii pe domnul Varujan, dansul... A trecut ceva timp de cand nu mai este ministru de finante si probabil ca anumite practici, sa spunem, asa-numite /.../ de finante au devenit, asa, cam deparate si probabil de temut, pentru care dansul a facut afirmatii pe care le-a facut, dar noi am avut discutii si zilele trecute in coalitie, o sa avem si saptamana aceasta.Saptamana aceasta planificam sa aprobam aceasta rectificare de buget si cred ca lucurile sunt clarificate, doar micile detalii au mai ramas de pus la punct si lucrurile sunt asa cum am spus si in coalitie si cum am promis populatiei, mai ales", a declarat Eugen Teodorovici pentru Radio Romania Actualitati Amintim ca ministrul Finantelor a spus, saptamana trecuta, ca proiectul de rectificare bugetara va fi pe masa Guvernului luni , insa pe agenda premierului Viorica Dancila nu figureaza nicio sedinta de guvern pana acum."31 iulie a fost termenul pe care noi initial l-am propus pentru aceasta rectificare. Stiti foarte bine, sedinta CSAT a fost putin mai intarziata, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amanat si data la care aceasta rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificata este 5 august, adica luni. Luni va fi aprobata - asta este planificarea noastra", a afirmat atunci Teodorovici.In ceea ce priveste declaratia ALDE, potrivit careia formatiunea politica nu este de acord cu reducerea in cadrul rectificarii a investitiilor si cu reducerea sumelor de la ministerele de baza - transporturi, educatie sau sanatate, Eugen Teodorovici a afirmat ca el intotdeauna a imbinat curentele de stanga si de dreapta si nimeni nu ii poate reprosa taieri ale investitiilor.