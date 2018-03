Teodorovici, noi detalii despre Declaratia unica: Un milion de persoane trebuie sa o depuna. Ce acte se comaseaza

D200 - veniturile realizate din Romania,

D201 - veniturile realizate din strainatate,

D220 - venitul estimat/norma de venit,

D221 - norme de venit - agricultura,

D600 - venitul baza pentru CAS,

D604 - stabilire CASS persoane fara venit,

D605 - stopare CASS persoane fara venit.

"Cele sapte declaratii se comaseaza intr-una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna aceasta declaratie. Un singur termen de depunere, un singur termen de plata. Se schimba cateva lucruri esentiale.", a declarat ministrul de Finante, la Antena 3.El afirma totodata ca aproximativ 5 milioane de romani platesc contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)."Toti vor fi online in 2019. Cine nu stie, nu poate va fi sprijinit. (...) Cu acest formular se va reduce numarul de personal, la fel costurile de operare la nivel de ANAF, scad costurile", afirma oficialul, care a explicat ca, de anul viitor, oamenii nu vor mai trebui sa se deplaseze la sediile Fiscului pentru a o plati.In plus, ministrul de Finante a lansat avertizari la adresa angajatilor ANAF si a spus ca daca va vedea "lucruri de neconceput" la ghisee in ceea ce-i priveste pe angajatii ANAF, atunci "acel om va pleca".Astfel, cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt:Termenul de depunere propus pentru acest an este 15 iulie.Insa de anul viitor aceasta declaratie se va depune exclusiv online si va fi un singur termen de depunere, 31 martie, pentru anul fiscal precedent al realizarii veniturilor si estimare a anului in curs.De asemenea, pentru acest an, Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea introducerii unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscale estimate datorate.De exemplu, persoanele care vor achita integral pana la 15 iulie 2018 obligatiile fiscale datorate vor avea o reducere de 10%, iar pentru plata acestora pana la 30 septembrie 2018 reduceree este de 5%.Daca Declaratia Unica se depune pe suport de hartie, reducerile sunt de 5%, daca obligatiile fiscale sunt platite pana la 15 iulie, si de 2% daca vor face plata pana la 30 septembrie.Intre avantajele acestei masuri, Ministerul de Finante mentioneaza "posibilitatea utilizarii resurselor financiare in cursul anului, in functie de necesitatile proprii ale contribuabilului - neconditionarea de existenta unor sume si termene de plata fixe".