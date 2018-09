Teodorovici, noi precizari despre serviciile medicale in functie de cat platesti CASS: Nimeni nu va avea de suferit

Ziare.

com

El spune ca nimeni nu va avea de suferit daca o astfel de modificare are loc, intrucat "totul va pleca de la serviciile de azi".Teodorovici afirma ca subiectul a mai fost adus in prim plan si in trecut, cand alti ministri ai Sanatatii au discutat despre asigurare medicala in functie de contributie."Aici este o discutie care se va purta cu ministrul Sanatatii, doamna Sorina Pintea, dar nu in sensul pe care l-am vazut in presa ca nu vor avea anumiti oameni acces la servicii medicale.Este o discutie care s-a mai purtat si in trecut. Toti ministrii Sanatatii pot participa la discutie, pentru ca au experienta in domeniu. Romanii trebuie sa primeasca, de la nivelul Guvernului, alternative, cat mai multe alternative, optiuni, in domeniul Sanatatii.Este o discutie care trebuie purtata la nivel de Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor. Sunt lucruri care trebuie clarificate, pentru ca sunt multe multe multe sume, sume foarte mari de bani din zona publica, care ar putea fi mai bine cheltuite", a precizat Teodorovici.El a adaugat ca nimeni nu va beneficia de mai putin decat astazi, in cazul in care intra in vigoare o astfel de masura."Nimeni nu va avea de suferit in acest caz, nimeni nu va avea mai putin decat are astazi. Daca se va purta o discutie in acest sens, nimeni nu va fi vaduvit de serviciile de care beneficiaza astazi. Se pleaca de la serviciile de azi", a explicat ministrul.De altfel, ministrul Teodorovici a mai venit cu o serie de explicatii, sambata, dupa ce mai multi colegi din PSD l-au atacat in urma declaratiilor privind asigurarile medicale."In primul rand, cred cu tarie ca fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea. Totodata, consider ca un sistem de servicii functional este acela care se bazeaza pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nicidecum unul care sa duca la comportamente discriminatorii.Consider ca toti romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmatia mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa isi poate adauga servicii medicale suplimentare, cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contributia la medicamente, ingrijirea la batranete sau in caz de invaliditate temporara sau permanenta, recuperare medicala etc.Astfel, putem asigura o mai buna finantare a sistemului si creste eficienta sa.In prezent, exista un singur pachet minimal asigurat de stat, iar accesul la serviciile de sanatate este un drept universal pentru toti cetatenii", a declarat ministrul Finantelor sambata.Explicatiile lui Teodorovici au venit dupa ce, anterior, colegul sau de partid, deputatul PSD Gabriel Petrea a catalogat ca fiind "complet inacceptabila" ideea privind aparitia unor pachete diferite de servicii de sanatate in functie de contributiile platite.Si deputatul PSD Petre Florin Manole a scris pe Facebook ca Eugen Teodorovici greseste cu ideea introducerii a doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la CASS, pentru ca masura ar "deschide un drum catre o societate divizata".