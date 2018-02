Teodorovici nu e de acord cu plafonarea gradului de indatorare pentru populatie

Ziare.

"Trebuie sa lasam populatia, pentru ca este normal sa apeleze la astfel de instrumente, deci de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare.Nu sunt intr-o astfel de pozitie in care sa fiu impotriva unei astfel de abordari, adica sa sustin o limitare. Vedem, analizam, dar nu impartasesc astazi aceasta idee, de a limita.De a fi poate mai atenti este in regula, dar sa nu limitezi si chiar sa ceri foarte multe conditii in momentul in care o persoana se indatoreaza", a spus Teodorovici, marti, intrebat daca ar fi oportun sa se ia in calcul un prag maxim de indatorare pentru consumator, de 50% din venituri la credite.Acesta a adaugat ca Ministerul de Finante si Guvernul vor discuta si vor avea un punct de vedere pe acest subiect care s-a discutat, luni, cu Comitetul pentru Supraveghere Macroprudentiala de la Banca Nationala."Spun foarte clar ca statul, in piata, trebuie sa aiba totusi anumite momente pe care le argumenteaza foarte clar atunci cand intervine. Nu sunt in favoarea unei plafornari, si inca foarte jos pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR", a mentionat ministrul de Finante.De asemenea, Teodorovici a precizat ca va stabili o intalnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, pentru a discuta despre inflatie, cursul valutar si nivelul ROBOR.Intrebat daca il va invita si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la aceasta intalnire, dupa ce acesta si-a exprimat dorinta de a discuta cu Isarescu, Teodorovici a raspuns: "Am convenit impreuna (cu Mugur Isarescu - n.red.) ca in urmatoarele zile o sa stabilim o intalnire in care sa discutam toate aceste elemente. Va fi Banca Nationala si Ministerul de Finante.Vom vedea exact daca vom fi intr-o echipa extinsa cu doamna prim-ministru de fata sau cu alti participanti la discutie. Important este ca ne vom intalni si vom discuta. Si am cerut sa avem si o intalnire periodica, pentru a putea anticipa si alte masuri, efecte la nivelul pietei".