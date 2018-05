Teodorovici nu neaga o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II. Ce a raspuns la intrebarea Ai cui sunt banii?

Guvernul se imprumuta scump din cauza scenariilor din piata

Ai cui sunt banii din Pilonul II?

De unde a pornit scandalul

Reactii in lant de la autoritati, unele stupide

Ziare.

com

Intrebat daca se poate suspenda contributia la Pilonul II de pensii pe o perioada de 6 luni sau chiar un an, Teodorovici nu a negat aceasta varianta si a subliniat ca in prezent "se face o analiza"."Toti cei cu care ati discutat au spus foarte clar ca. Ceea ce va iesi din aceasta discutie cu siguranta va fi o optiune atractiva pentru cei care contribuie. Se face o analiza, vrem sa avem mai multe instrumente din care sa alegem si acele instrumente sa ofere un randament cat mai ridicat", a declarat ministrul Finantelor marti.El a completat ca, dupa ce Guvernul finalizeaza evaluarea, se va discuta in mod transparent "cu toate datele publice"."Cand Guvernul termina aceasta evaluare, discutam atunci cu toate datele publice si in mod transparent.Stau si ma gandesc daca astfel de afirmatii din partea unor politicieni care mai de care mai nejustificate nu ar trebui sa fie taxate conform legii".Ministrul Finantelor a evitat sa le spuna jurnalistilor daca banii din Pilonul II sunt ai cetatenilor sau ai statului, el tot evocand faptul ca cele doua au "aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Ambele, si Pilonul I, si Pilonul II au aceeasi sursa, aceeasi provenienta. Unii sunt administrati in mod public de catre stat, iar ceilalti sunt administrati in mod privat de catre cei 7 administratori de pensii private", a raspuns Teodorovici.Jurnalistii au insistat si l-au mai intrebat o data pe ministru cui apartin banii, insa raspunsul a fost acelasi: "ambele piloane au aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Rugamintea mea este sa stam, sa analizam si discutam cand Guvernul are un concept clar, il prezinta in mod public, cu toti actorii implicati in jurul mesei. Nu are nimeni nicio intentie de a face ceva pe ascuns si totul se face in binele contribuabililor", a conchis ministrul.Declaratia ministrului vine in contextul in care, duminica seara, a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Ca de fiecare data, dupa ce au aparut reactii in lant de la profesionisti din banci, asigurari si pensii, investitori si oameni de afaceri, care au cerut Executivului sa pastreze neschimbat Pilonul II, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.a fost primul oficial scos la inaintare. Astfel, ministrul Muncii a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Luni dimineata, a venit si reactia presedintelui, Ion Ghizdeanu, declaratia sa fiind insa cel putin halucinanta . Acesta a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi si, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal.Dar Liviu Dragnea a negatnationalizarea Pilonului II de pensii, nu si suspendarea sa pe o perioada de 6 luni, asa cum apare in proiectul de pe site-ul Executivului.Si, nu in ultimul rand, a aparut si reactia, care a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura propusa de CNP.



Insa Dancila a subliniat ca nu exclude suspendarea Pilonui II de pensii , ci "faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie". Asadar, ea nu a negat cele scrise in proiectul de lege.