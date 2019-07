Teodorovici nu vede nicio problema ca avem deficit de 1,4% din PIB: A fost anticipat in legea bugetului, nu este pentru noi o surpriza

Ziare.

"Noi ne-am asumat cateva modificari legislative cu impact consistent pe zona de buget, legea salarizarii, legea pensiilor, fel de fel de astfel de masuri cu scopul de a indrepta nedreptati.Obligatoriu, investitiile, ca sunt la nivel local, ca sunt la nivel national ele trebuie sa se intample", a spus Eugen Teodorovici, marti seara, la Antena 3, intrebat despre deficitul bugetar de 1,4%.Teodorovici sustine ca exista bani de pensii si salarii, acestea urmand a fi platite."Nu se va pune in discutie plata obligatiilor, vizavi de partea sociala, ca sunt cu pensii, ca sunt salarii. Nu se pune aceasta problema in discutie. Nu ai cum sa pui problema in felul acesta. Nu ai cum sa spui ca un guvern nu poate sa asigure plata pensiilor si salariilor. Ele se vor asigura. Nicio factura legata de investitii nu va ramane fara plata aferenta, indiferent cum se modifica indicatorii macroeconomici", a mai spus Teodorovici.In schimb, ministrul Finantelor explica faptul ca ar trebui eficientizate cheltuielile publice, facand referire la faptul ca unele ministere sunt supradimensionate, dar si la faptul ca "poate numarul de ministere este foarte mare"."In schimb, partea de cheltuieli publice...am spus-o mereu. Daca o companie privata are un surplus sau are o cheltuiala care nu se justifica sau poate sa faca o eficientizare a activitatii in acea firma, nu o face? Si atunci, eu ca ministru de Finante, spun asa: poate ministerul acesta are o structura supradimensionata, poate numarul de ministere este foarte mare, poate numarul de secretari de stat este foarte mare, secretari de stat care aduc dupa sine si cabinete de consilieri, cheltuieli in lant. Nu e normal ca trebuie sa le spunem sa fie aliniate la situatia actuala? Este exact ceea ce spun", a afirmat ministrul Finantelor.Teodorovici a explicat ca, de exemplu, la Ministerul Economiei sunt companii in subordine care nu-si justifica prezenta."De ce sa le tinem in mod inutil pentru ca astfel de masuri daca nu se iau astazi vor produce efecte negative pentru ani de zile. Companii care atarna de ani de zile in mod nejustificat", a mai declarat Teodorovici.Ministrul Finantelor a mai spus: "Un om in aceasta tara munceste de dimineata pana noaptea la serviciu, lucreaza, aduce un ban in familie, nu conteaza ca e de stanga sau de dreapta. Omul acela munceste pentru acei bani. Si ma uit in administratie, cat sta o persoana, daca sta pana la ora 16:00, si poate face altceva decat ceea ce trebuie sa faca. Nu pot sa ma uit in ochii electoratului si sa stiu ca in administratie sunt astfel de situatii. Imi pare rau, nu pot sa accept astfel de situatii", sustine Teodorovici, precizand ca face referire la administratia centrala, ministere si agentii.Acesta a vorbit despre o restructurare, la rectificarea bugetara: "Cu ocazia rectificarii bugetare, vom veni si cu un plan de masuri pe care sa il prezentam doamnei prim-ministru si guvernului pentru a fi asumat. Sunt masuri nu pentru ca nu sunt bani, sunt masuri de bun simt, indiferent daca ai sau nu ai bani". Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut , in conditiile in care cheltuielile de personal au crescut cu 24,6%, arata datele publicate luni pe site-ul Ministerului Finantelor.