Teodorovici participa luni la reuniunea Eurogrup, iar marti prezideaza reuniunea ministrilor de Finante din UE

De asemenea, tot luni, va avea o discutie bilaterala cu Pierre Moscovici, comisar european pentru Afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Principala tema a intalnirii este propunerea privind comunicarea "Catre un proces decizional mai eficient si mai democratic in domeniul politicii fiscale a UE". Documentul propune o foaie de parcurs pentru o tranzitie progresiva de la unanimitate la sistemul de vot cu majoritate calificata in anumite domenii ale politicii fiscale a UE.Marti, 12 februarie, Eugen Teodorovici prezideaza a doua reuniune a Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (Ecofin).Pe agenda figureaza adoptarea propunerii de compromis a Presedintiei romane a Consiliului pe Pachetul privind Sistemul European de Supraveghere Financiara (ESFS) si a concluziilor Raportului privind Sustenabilitatea Fiscala, descarcarea de gestiune bugetara pentru executia aferenta anului 2017 si orientarile privind constructia bugetului Uniunii Europene (UE) din 2020.De asemenea, Comisia Europeana va prezenta comunicarea "Catre un proces decizional mai eficient si mai democratic in domeniul politicii fiscale a UE".