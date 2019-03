Teodorovici promite sa schimbe OUG 114 pana la sfarsitul lunii. Cum se va modifica "taxa pe lacomie"

Cum se va modifica "taxa pe lacomie"

"Noi, la Finante, saptamana aceasta, inchidem propunerea de modificare pe OUG 114, pe zona de banci si Pilon II. Colegii din Guvern responsabili de zona Energie si Comunicatii fac acelasi lucru, astfel incat urmatoarele zile sa putem centraliza aceste propuneri de modificare si saptamana viitoare sa putem discuta, poate chiar si in mod public, pentru a testa forma acestui act normativ.Eu, personal, pe banci, pe Pilonul II, va trebui sa notific si Banca Central Europeana, pentru ca asa am stabilit. Avem deja un concept agreat si de Asociatia Romana a Bancilor", a precizat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, miercuri, la Parlament.El a spus ca, pana la finalul lunii, se va ajunge la un consens pe OUG 114.. ROBOR-ul poate avea un nou mod de calcul. Sunt discutii in acel grup de lucru format din cei de la BNR si de la Finante.Ideea a fost sa fie decuplat acest nou indicator de masa taxabila de activele financiare, care si ea se va modifica in functie de discutiile pe care le-am avut cu Asociatia Romana a Bancilor.E deja un consens. Nu cred ca mai sunt probleme in aceasta zona bancara. Va fi o scadere a costului de finantare, o finantare agresiva, in sensul bun, de catre banci a economiei reale", a mentionat Teodorovici, intrebat cum se va modifica "taxa pe lacomie" aplicata pe activele financiare.Ministrul a aratat ca nu ia in calcul o eventuala prorogare a ordonantei."Eu imi fixez ca obiectiv sa clarificam actul normativ care va modifica OUG 114 pana la finalul lunii martie. Daca vom clarifica cu actorii din piata, ce rost are sa mai prorogi? Daca prorogi, iar lasi liber la discutii, suspiciuni, speculatii", a explicat Teodorovici.