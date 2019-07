Teodorovici: Rectificarea bugetara va fi pe masa Guvernului luni

Plafonul pentru impozitarea pensiilor

Tensiunile cu ALDE

Ziare.

com

"Despre rectificare trebuie sa discutam separat, pentru ca va fi un subiect foarte discutat si tocmai de aceea nu voi intra acum in detalii. In schimb, pot sa va spun si repet de fapt ceea ce am spus de foarte mult timp: MFP nu taie fonduri, pentru ca nu avem acest atribut legal. Poate fi discutia de relocari de fonduri, dar fiecare ministru in parte va veni in fata dvs. Eu o sa prezint chestiunile macro si dupa aceea colegii mei, pe fiecare domeniu in parte, va vor explica vizavi de fondurile pe care le au la dispozitie, stadiul pe executie a acestora si toate elementele pe care doriti sa le aflati pe fiecare sector in parte.31 iulie a fost termenul pe care noi initial l-am propus pentru aceasta rectificare. Stiti foarte bine, sedinta CSAT a fost putin mai intarziata, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amanat si data la care aceasta rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificata este 5 august, adica luni. Luni va fi aprobata - asta este planificarea noastra.Veti vedea astazi pe site, va trebui sa punem pe site astazi - hai sa spun cel tarziu poate maine dimineata la prima ora - si rectificarea bugetara si ordonanta de masuri - pentru ca, stiti foarte bine, vor fi si cateva masuri pe care le-am propus spre discutie, analiza si decizie Guvernului, care se vor aproba la pachet cu rectificarea bugetara", a spus Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca plafonul pentru impozitarea pensiilor mari va fi de 7.000 de lei, asa cum se vehiculeaza "pe surse", ministrul Finantelor nu a vrut sa confirme, spunand ca nu "intra acum in detalii"."Veti vedea si acest mecanism pe care l-am definitivat in proportie de 99,99%, dar nu intru acum in detalii asupra acestui ordin. Principiul de la care s-a plecat - ca iar trebuie spus foarte clar ca nu chestiunea legata de buget sau de bani, ci sunt masuri, spunem noi, de echitate sociala, pentru ca totusi diferenta intre cea mai mica pensie si cea mai mare pensie este foarte mare si cred ca este obligatoriu sa propunem astfel de masuri ca si Guvern", a sustinut el.Seful de la Finante a dat asigurari ca persoanele cu pensii mici nu vor fi afectate, reiterand ca aceasta taxare a pensiilor mari, incepand cu un anumit plafon, este "un act de dreptate sociala"."Cei cu pensii mici nu vor fi afectati si, repet, este un act de dreptate sociala, spunem noi, dar v-am spus: poate chiar astazi va fi, odata cu rectificarea bugetara, si ordonanta de masuri. Deci, astazi sau cel tarziu maine dimineata le veti avea pe site, pentru a le analiza si eventual comenta. Si poate chiar pentru aceasta masura speciala legata de pensii o sa venim cu o prezentare detaliata.Este una dintre masurile acestei ordonante, dar pentru aceasta masura cred ca este foarte bine sa prezentam public toate datele, toate pensiile, valori, cuantumuri, medii, intervale, absolut tot, modul de calcul propus prin aceasta ordonanta, tocmai pentru ca fiecare roman sa inteleaga exact care este motivul pentru care aceste masuri se aplica.Sa nu uitam ca in Romania inca sunt din pacate undeva la 4 milioane si ceva - sper sa nu gresesc cifra - de pensionari sub un nivel scazut, undeva la 2.000 de lei, adica totusi sunt masuri care trebuie sa fie luate", a explicat acesta.In ceea ce priveste declaratia ALDE, potrivit careia f ormatiunea politica nu este de acord cu reducerea in cadrul rectificarii a investitiilor si cu reducerea sumelor de la ministerele de baza - transporturi, educatie sau sanatate , Eugen Teodorovici a afirmat ca el intotdeauna a imbinat curentele de stanga si de dreapta si nimeni nu ii poate reprosa taieri ale investitiilor."Stiti ca intotdeauna am imbinat cele doua curente, stanga si dreapta, si atunci cu siguranta nu poate reprosa chiar nimeni taierea de la investitii. Sunt un adept al investitiilor (...) Nu am taiat de la investitii. De asta am si spus foarte clar ca ai mei colegi vor veni sa va prezinte in mod clar situatia pe fiecare minister acolo unde dvs. doriti sa fie facute clarificari.Noi am luat in calcul executia la momentul la care se face rectificarea bugetara. Nu vor fi, sa zic asa, nici blocaje sau niciun fel de sincopa de a deconta facturile venite pe investitii. Va pot da ca si exemplu o cifra - faptul ca la nivel local noi ca propunere la aceasta rectificare avem o suma de 2 miliarde de lei pentru planul national de dezvoltare locala. Si vreau sa subliniez un lucru foarte important: anul trecut, pentru intreg anul, au fost 4,5 miliarde de lei plati, facturi decontate pe acest plan foarte important pentru comunitatile locale, iar astazi, la jumatatea anului, sunt deja undeva spre 6,5 miliarde (de lei - n. r.) cel putin din acest moment alocate catre acest program si pana la sfarsit de an orice factura vine spre decontare ea va fi decontata. La fel se va intampla si cu marile investitii. Atunci cand ele se vor intampla, facturile vor avea acoperire financiara", a spus ministrul.De asemenea, Teodorovici a vorbit despre reformele structurale in sistemul bugetar, subliniind ca nu este vorba despre concedieri."Un angajament foarte clar si ferm al Coalitiei este acela ca dupa momentul primei rectificari bugetare din 2019 vom lucra impreuna, pe parcursul lunii august, astfel incat sa identificam acele masuri despre care vorbim de foarte multi ani de zile, reforme structurale in sensul bun, atentie, nu concedieri - sa nu va grabiti cu stiri pe aceasta zona - dar masuri care sa aiba la baza acest principiu foarte important pentru orice Guvern: banul public trebuie cheltuit intr-un mod eficient si aici vor fi multe masuri, si pe orizontala si pe verticala, astfel incat banul public sa fie cheltuit acolo unde efectiv el produce valoare adaugata", a aratat el.Intrebat despre bugetele "serviciilor", ministrul Finantelor nu a dorit sa avanseze sume, sustinand ca pe acest subiect este necesara o discutie separata, pentru a nu duce subiectul "in derizoriu"."Vizavi de discutia din CSAT, a fost una normala, la obiect, la subiect si propunerile pe care le-am convenit cu aceste entitati pentru a putea sa functioneze si despre care subiect ar trebui sa avem o discutie separata, poate chiar eu ca ministru de Finante am sa fac o prezentare daca alte entitati juridice sau fizice se feresc de acest subiect, am sa o prezint, am sa o spun, pentru ca trebuie sa evitam sa ducem totusi in derizoriu unul dintre subiectele importante al acestei seri. Nu ca acesta ar fi cel mai important sau singurul. Sunt multe altele, dar sa fac o precizare de ordin general: sunt multe subiecte despre care trebuie sa discutam in mod deschis si lasand la o parte orice fel de intentie de a duce discutia in derizoriu", a aratat el.