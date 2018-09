Teodorovici s-a razgandit: Toate ONG-urile vor primi 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale

Ziare.

"Ca principale modificari (ale Codului fiscal - n.red.) sunt multe. De exemplu, stiu ca era propunerea si solicitarea expresa din partea ONG-urilor - s-a modifica Codul fiscal pentru a lasa ca acest transfer din zona de impozit sa fie directionat de la 2% la 3,5% catre acele structuri non-profit care erau acreditate de catre Ministerul Muncii.S-a vazut foarte clar ca sunt si alte ONG-uri care fac lucruri bune pentru societate, nefiind neaparat autorizate de Guvern sa spunem", a precizat Teodorovici, intr-o declaratie de presa, la ministerul de resort.Ministrul a dat exemplul unor doamne care detin o clinica de oncologie pentru copii, cu care a avut discutii. Aceasta clinica nu este autorizata de Ministerul Muncii, dar Teodorvici a spus ca face "lucruri foarte bune pentru romani"."Atunci logic este sa poata si acele tipuri de ONG-uri sa primeasca acest transfer la 3,5%, nu la 2%, pentru a suplini scaderea de impozit (n.red. - pe venit) de la 15% la 10%. E una dintre propuneri pe care eu vreau sa o sustinem, dar va spun, sunt foarte multe (n.red. - masuri), venite din mediul economic si vor fi clar masuri pe care piata de la accepta, nu cred ca vor fi oponenti", a precizat oficialul MFP.Mai exact, este posibil ca acel criteriu care impunea ca doar furnizorilor de servicii sociale sa li se vireze cota de 2% din impozitul pe venit sa fie eliminat, incepand de anul viitor."Nu cred ca acel criteriu isi mai are rostul, daca noi spunem ca extindem de la 2% la 3,5% cum era inainte. Noi am fost de buna credinta, dar, la discutia pe care am avut-o, la nivel de Guvern (n.red. - in momentul in care a fost impus acel criteriu), ONG-urile prezente n-au spus ca sunt si alti colegi din ONG-uri care fac astfel de lucruri nefiind acreditati. Si aceasta a fost ideea pe care s-a mers", a detaliat Teodorovici.Numai ca, in acelasi timp, legislatia prevede un registru al ONG-urilor, a atentionat ministrul Finantelor."Cu alte cuvinte, vor fi niste conditii pe baza carora, dupa aceea, pe baza inregistrarii in registru, se vor primi aceste transferuri, de 3,5%. Asa cum cere un sponsor unui ONG sa prezinte rapoarte cu felul in care acei bani din sponsorizare au fost cheltuiti si statul roman, printr-un raport al Curtii de Conturi, este obligat sa faca acelasi lucru. (...) Va fi mult mai simplu si pentru ONG-uri, vor avea mai repede transferul de bani facut, nu cum era in anii trecuti, cand dura luni de zile", a explicat Teodorovici.In luna martie, Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, sa majoreze de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit pe care populatia o poate dona pentru sustinerea ONG-urilor. Insa Executivul a precizat ca aceasta cota majorata se aplica doar "entitatilor nonprofit si unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat".Printre ONG-urile ignorate de autoritati, potrivit acelei OUG, se numara si cele din domeniul sanatatii, cum ar fi Daruieste Viata, Daruieste Aripi, Inima Copiilor, MagiCamp, Fundatia pentru SMURD si multe altele. Sunt organizatii care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.