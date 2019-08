Teodorovici schimba Codul Fiscal. Iata cum va fi afectat mediul de afaceri

Schimbarea competentei de solutionare a contestatiilor de la ANAF la MFP

Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate se numara consolidarea fiscala a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de firme."Dialogul cu mediul de afaceri pentru aceste modificari a inceput in urma cu mai bine de un an, iar dupa sintetizarea propunerilor si analizarea lor, au reiesit niste modificari care sunt pozitive pentru economia romaneasca.O tara este atat de puternica pe cat de puternica ii este economia, iar o economie nu poate fi puternica decat daca are un mediu de afaceri stimulat, competitiv si angajat catre producerea de plusvaloare. Multumesc tuturor celor care au participat la conversatia pentru aceste modificari ale Codului Fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala si-i asigur ca voi ramane in continuare partenerul si aliatul lor", a subliniat Eugen Teodorovici.Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate se numarasi dezvoltarea conceptului de "loc al conducerii efective" pentru persoanele juridice nerezidente inregistrate intr-un stat cu care Romania are incheiata Conventie de evitarea a dublei impuneri, potrivit legislatiei acelui stat, dar care sunt controlate si gestionate din Romania."Aceste persoane juridice straine cu locul de exercitare a conducerii efective in Romania vor datora impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate", se arata in comunicat.Totodata, se urmarestece aplica regimul de impozitare a microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.In plus, este vizata reglementarea obligatiilor de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor in bani si in natura primite de angajat de la terti.In domeniul procedurii fiscale, se are in vedere reglementarea instituirii si ridicarii popririlor in mediul electronic, astfel incat"Prin aceasta masura se are in vedere dezvoltarea sistemului informatic propriu al MFP/ANAF, prin intermediul caruia sa se gestioneze popririle si activitatile aferente de stingere a acestora, astfel incat sa nu necesite din partea bancilor un efort de dezvoltare important in propriile sisteme informatice", se arata in comunicat.In plus, se urmareste suspendarea inspectiei fiscale in situatia sesizarii organelor judiciare, in scopul implementarii Cauzei Lungu, in considerarea faptului ca CEDO a criticat Romania prin prisma faptului ca, prin procedurile in vigoare, a permis ca referitor la acelasi contribuabil si pentru aceeasi situatie de fapt sa se declanseze doua proceduri: o procedura administrativa si o procedura penala.Este vizata si posibilitatea efectuarii reverificarii inspectiei si la cererea contribuabilului in cazul in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de lege, in scopul implementarii Cauzei Zabrus (C-81/17) in considerarea faptului ca CJUE a sesizat un dezechilibru in respectiva cauza intre drepturile contribuabilului si drepturile organelor fiscale.Ministerul vizeaza si sanctiunea cu nulitatea a actului administrativ fiscal in situatia in care organul fiscal nu respecta anumite obligatii stabilite de lege in sarcina acestuia."Schimbarea competentei de solutionare a contestatiilor de la ANAF la MFP. Scopul acestei masuri este de a creste gradul de incredere a contribuabililor in sistemul fiscal prin asigurarea unui nivel superior de independenta si, implicit, premise pentru cresterea impartialitatii in luarea deciziilor cu privire la contestatiile formulate de contribuabili impotriva tuturor actelor emise de administratia fiscala.Practic, structurile de solutionare a contestatiilor existente la nivelul ANAF vor fi preluate in cadrul MFP", se arata in comunicat.Se are in vedere si reglementarea posibilitatii de reexaminare a deciziei de solutionare a contestatiei in anumite situatii, expres prevazute de lege in scopul incetarii procedurilor judiciare costisitoare atat pentru contribuabili, cat si pentru administratia fiscala, degrevarea instantelor judecatoresti de asemenea litigii si evitarea platii de catre organele fiscale de cheltuieli de judecata, dobanzi sau alte sume in cazul in care se apreciaza ca actul emis nu este in conformitate cu dispozitiile legale. Aplicarea efectiva: incepand cu data de 1 noiembrie 2019.