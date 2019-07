Teodorovici ii prezinta, joi, lui Dancila primele rezultate dupa discutiile pe rectificare

Ziare.

"Azi, la Finante, incheiem discutiile cu ministerele. Joi o sa fie o discutie cu doamna prim ministru pentru a prezenta care sunt primele rezultate si pe 31 iulie o sa avem in Guvern propunerea de rectificare bugetara. Dar, ca principiu, este clar, asa cum am spus, tot ce inseamna obligatii legate de veniturile romanilor, salarii si pensii, vor fi asigurate.Tot ce inseamna factura legata de investitii, la fel, iar diferenta se va reloca intre ministere in functie de aceste doua prioritati. Tot s-a vorbit de scaderi de cheltuieli. Este abordarea corecta, abordarea de bun simt pe care trebuie sa o aiba orice demnitar, mai ales ministrul de Finante, sa ceara ca banul public sa fie cheltuit in mod justificat si pe actiuni care aduc crestere in economie, nu pe activitati care nu se justifica", a explicat Teodorovici.Intrebat daca are in vedere o majorare a tintei de deficit, ministrul Finantelor a raspuns ca nu s-a luat acest subiect in discutie si se ramane pe deficitul asumat, de 2,76%."Nu, n-am luat inca acest subiect in discutie. Vreau sa vad intai discutiile pe care colegii le-au avut bilateral cu fiecare minister in parte si ce rezulta din aceasta situatie si pana pe 31 iulie vom lua decizia. (...) Ramanem pe deficitul asumat, de 2,76%", a spus Eugen Teodorovici.