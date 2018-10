Teodorovici spune ca inghetarea salariilor in 2019 e o varianta de lucru, dar nu exista criza la buget

Citu, acuzat de intoxicarea opiniei publice

In plus, el a avansat ipoteza ca marirea salariului minim pe economie din ianuarie 2019 ar putea fi aplicata inca din acest an."Este un document care prezinta un scenariu, un document de lucru, o posibila varianta, trimisa Comisiei Europene, pentru ca asta este modul in care Guvernul lucreaza de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discutii, scenarii, calcule pentru ca intr-un final sa luam o decizie intr-un sens sau altul", a declarat Eugen Teodorovici, sambata, intr-o interventie telefonica la Digi24.El a mai afirmat ca Ministerul de Finante propune si ca Legea Salarizarii sa se aplice pana in 2020 si nu pana in 2022 pentru a nu fi angajate masuri dincolo de mandatul acestui guvern."In cateva saptamani noi intram in Guvern cu proiectul de buget pe 2019, document in cadrul caruia vom regasi varianta finala, este un scenariu propus de Ministerul de Finante in urma unor calcule si chiar o propunere de aplicare a Legii Salarizarii nu pana in 2022, ci pana in 2020, tocmai pentru a arata foarte clar ca suntem siguri de ceea ce facem, ca nu aplicam masuri dincolo de mandatul acestui guvern, adica 2020", a explicat Teodorovici.Ulterior, la Antena3, ministrul a precizat ca Guvernul va decide, in noiembrie, cand face legea bugetului, ce varianta va trimite in Parlament in ce priveste aplicarea Legii Salarizarii.El a mai declarat ca, iar de anul viitor punctul de pensie va creste cu 15 la suta."Asa cum am propus in proiectul de lege pentru pensii aprobat de Guvern si trimis in Parlament, anul viitor o crestere de 15 la suta a punctului de pensii, da, se va respecta. Mai mult, salariul minim pe economie propus de noi pentru anul viitor la 2.080 este un calcul pe care noi il facem, incercam sa aplicam mai devreme aceasta crestere a salariului minim, mai devreme de ianuarie 2019", a mentionat Eugen Teodorovici.El a sustinut ca nu sunt probleme cu banii la buget.Ministrul Finantelor a precizat ca anul 2019 trebuie sa fie unul al investitiilor, iar proiectele mari de infrastructura trebuie sa continue si chiar sa isi mareasca viteza.Ministrul subliniaza ca promisiunile legate de punctul de pensie si majorarea salariului minim de la 1 ianuarie vor fi respectate. Totodata, Teodorovici l-a acuzat pe Florin Citu de intoxicare: "E intoxicarea opiniei publice. De cand este senator, asta a facut. De asta a fost dat afara din sistemul bancar"."Face o confuzie in ce spune si ce gandeste (Florin Citu - n.red.) . Spune ca Romania raspunde CE in reducerea cheltuielilor publice. Trebuie spus ca nu e criza la nivelul bugetului, nici la nivelul aplicarii legii pensiilor sau salarizarii", a adaugat Teodorovici si la Romania TV.Senatorul PNL Florin Citu a dezvaluit sambata dimineata ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate si nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Liberalul prezinta in acest sens un document trimis CE prin care coalitia de guvernare promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019