Teodorovici le-a promis primarilor 1,4 miliarde de lei, daca mai ramane in functie

Ziare.

com

"1,4 miliarde de lei (vor fi alocati primarilor - n.red.). Suma acopera cheltuieli legate de partea de functionare a primariilor", a declarat, luni, Eugen Teodorovici.Intrebat daca primarilor le vor fi dati bani si pentru investitii, tinand cont ca s-au plans in nenumarate randuri ca nu au cum sa acopere aceeasta zona, Eugen Teodorovici a spus ca "noi am facut o situatie foarte clara, vedem unde este nevoie".Viorica Dancila e atat de sigura ca nu va trece motiunea de cenzura, incat a anuntat ca Guvernul se va intruni vineri in sedinta, in cadrul careia va fi aprobata rectificarea bugetara "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate in intreaga tara", a afirmat duminica prim-ministrul, la Husi.Viorica Dancila s-a declarat convinsa ca motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota joi in Parlament, nu va trece, sustinand ca se bazeaza pe responsabilitatea parlamentarilor atat de la PSD, cat si de la alte partide politice, care isi dau seama ca este nevoie de stabilitate in tara.De mentionat este insa ca rectificarea bugetara, despre care premierul spune ca va fi adoptata vineri, nu a fost pusa inca in dezbatere publica.Mai mult, documentul nu se afla nici pe ordinea de zi de maine a Consiliului Economic si Social (CES) , institutie care trebuie sa emita un aviz obligatoriu inainte ca rectificarea sa ajunga pe masa Guvernului.Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila potrivit caruia Executivul va face o rectificare bugetara vineri, adica la o zi dupa motiunea de cenzura. Florin Citu spune ca declaratia Vioricai Dancila este "mita pe fata" "Nu trebuie sa ne mai ascundem aici. Este clar o mita, pe care Guvernul Viorica Dancila o promite. Deci cei care nu vor vota (motiunea) vor avea beneficiile vineri, la aceasta rectificare bugetara.Este mita pe fata, pentru ca, daca ne uitam pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, vedem ca nu este nicio informatie despre o rectificare bugetara, nimic si ar trebui pus in dezbatere publica acest lucru, bine, 30 de zile inainte, nu mai conteaza, legea la cei de la PSD nu este ceva de care sa se impiedice, dar aici avem clar un caz de mita pe fata", a declarat Florin Citu la RFI Romania Si liderul PNL, Ludovic Orban, a transmis un avertisment social-democratilor, aratand ca reprezinta infractiune orice promisiune in bani sau in functii facuta parlamentarilor pentru a le schimba optiunea politica cu privire la motiunea de cenzura."Avertizez public presedintele PSD, negociatorii PSD ca orice promisiune facuta in bani sau in functii catre parlamentari pentru a le schimba optiunea politica reprezinta o infractiune, ca atare ii somam sa se abtina de la practicile cu care ne-au obisnuit, oricum sansele de reusita ale unor astfel de practici sunt egale cu zero, oricum noi vom continua discutiile, vom continua negocierile si vom incerca sa convingem in continuare parlamentari care nu au semnat motiunea de cenzura sa fie alaturi de acest demers salutar pentru Romania, pentru ca, dupa parerea mea, orice parlamentar care va vota motiunea de cenzura va fi un parlamentar care va fi apreciat de opinia publica", a spus Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.