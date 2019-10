Teodorovici spune ca majorarea salariilor cu 100 de lei s-ar putea regasi in reducerea contributiilor: Castiga si angajatul, si angajatorul

Ziare.

"Doamna Viorica Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune in programul de guvernare majorarea salariului cu 100 de lei. Facem hotarare (de guvern - n.red.), avizam in ministere si asteptam de la Ministerul Justitiei sa ne spuna daca se poate. Aceasta masura creeaza un cost al muncii pentru angajatori.Dar efectul ei ne dorim sa nu se regaseasca la angajator, ci sa trecem la reducerea de contributii. Pentru noi (PSD - n.red.) era un obiectiv ca pana in 2020 sa scadem contributiile si atunci castiga si angajatul, si angajatorul. Colegii liberali au spus ca vor aduce din zona gri si neagra bani la buget", a afirmat Eugen Teodorovici, vineri, la Timisoara.Raspunzand unei intrebari a presei, ministrul demis de Finante a adaugat ca estimarea de 30-40% a "economiei gri" nu este neaparat realista, intrucat in statele din Europa, deci si in Romania, "pentru produsele din gospodarii Comisia ia in calcul TVA neincasat. Daca dam la o parte aceste produse, atunci Romania nu se mai afla pe aceeasi pozitie in clasament".Eugen Teodorovici a mentionat ca o situatie similara se regaseste si in ceea ce priveste raportarea cifrelor abandonului scolar din Romania."Suntem la 17% fata de 12%, cat este media europeana, dar multi dintre copiii romani sunt plecati in afara tarii, cu parintii si merg acolo la scoli", a precizat Eugen Teodorovici.In prezent, salariul minim brut este de 2.080 lei. De asemenea, persoanele cu facultate care au cel putin un an vechime in munca in domeniul studiilor superioare au un salariu minim brut de 2.350 lei lunar.Potrivit programului de guvernare al PSD, "salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro".