Teodorovici spune ca pana la finalul anului 2019 vor fi reabilitate toate punctele vamale

"In primul rand, este nevoie de o modificare a cadrului legislativ actual, pentru a avea mai clare prevederile legale in ceea ce inseamna intelegerea legii, aplicarea legii atat de catre structurile de control, cat mai ales de cei care sunt in economie, agentii economici.A doua chestiune importanta - tot ceea ce este legat de punctele vamale, o modificare, o reabilitare adecvata, astfel incat toate punctele vamale din Romania, in special cele pe granita cu Moldova, Ucraina si Serbia, sa fie aduse la standard europene. Asta inseamna infrastructura, echipamente, personal adecvat, laborator de verificare, acele scanere despre care am tot vorbit, atat fixe, mobile, portabile, astfel incat tot ce intra in Romania, in toate aceste puncte de frontiera, sa fie verificat si sa fie conform legii", a precizat Teodorovici la dezbaterea "Traficul ilicit de marfuri - cauze - efecte - solutii", care a avut loc la Palatul Parlamentului.De asemenea, a adaugat el, este nevoie de efective suplimentare in vami."Sunt, din pacate, ca si numar, astazi, insuficienti colegii din zona de vama. Pregatirea acestora este foarte importanta, pentru ca trebuie sa fii oricum dedicat pe aceasta zona, nu stiu daca neaparat se invata la scoala, dar sa ai la baza dorinta de a respecta legea, sa intelegi ceea ce inseamna pozitia pe care tu o ai in sectorul vamal fata de economia tarii, sa intelegi ca lasand sa treaca un produs ilicit afectezi practic economia acestei tari", a aratat Teodorovici.Ministrul de Finante a mentionat ca cifrele privind traficul ilicit de marfuri "sunt nepermis de mari" si au efecte negative, iar aceste cifre ar trebui sa fie schimbate radical.Eugen Teodorovici a subliniat ca toate aceste masuri pentru eradicarea traficului ilicit de marfuri vor fi luate de catre Guvern pana cel tarziu la finalul anului 2019.