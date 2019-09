Teodorovici spune ca proiectele pe care le-a depus la Parlament vor fi adoptate la inceputul lunii octombrie

Ziare.

"Este un numar foarte mare de acte normative si as vrea sa fac cateva mentiuni. A fost un pachet de acte normative pentru care a mai fost nevoie de anumite discutii, de anumite clarificari, fapt pentru care s-a depasit, sa spunem, termenul care pentru guvern exista in acea lege de abilitare, pentru ca guvernul sa poata emite ordonante simple, fapt pentru care s-a ales aceasta cale, a Parlamentului.S-au depus de mine, personal, ca senator, nu pentru a-mi asuma vreo munca a administratiei, asa cum s-a spus. Nu. Este munca Ministerului de Finante si a altor ministere care au avizat aceste acte si depunerea acestora se face pentru faptul ca dorim foarte mult ca aceste acte sa fie aprobate, pentru ca sunt foarte mult cerute de mediul economic", a spus Teodorovici, dupa ce a participat la deschiderea oficiala a Forumului Romanilor de Pretutindeni, intrebat de ce a depus la Parlament o serie de initiative care in mod normal ar fi trebuit sa fie adoptate de guvern.El a adaugat ca a fost miercuri la Biroul permanent al Senatului, care este prima Camera sesizata pe aceste proiecte, unde s-a stabilit ca saptamana viitoare acestea sa fie distribuite catre comisii "cu un termen de raport foarte strans"."Ele sunt deja oarecum discutate si in mod public, transparent, deja discutate cu toata opinia publica si cu cei interesati, astfel incat undeva la inceputul lunii octombrie sa fie toate acestea trecute de Parlament" a aratat ministrul Finantelor.Teodorovici a mentionat ca si la Camera Deputatilor, for decizional pentru aceste proiecte, va fi majoritate pentru a fi adoptate si ca ele vor fi votate si de parlamentari ai Opozitiei.Vezi si: