"Teodorovici spune ca puterea de cumparare a populatiei a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere".

Ziare.

com

"Masurile economice adoptate de Guvernul Romaniei au continuat sa fie principalul motor al cresterii economice, astfel ca puterea de cumparare a populatiei masurata prin castigul salarial real a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere fata de cel din perioada similara a anului trecut, atingand un nivel de 12,4%.In calitate de ministru de finante voi continua sa sprijin investitiile publice si private prin masuri legislative, facilitati fiscale si finantare adecvata. In acelasi timp, este esential sa asiguram continuarea implementarii reformelor incepute si consolidarea infrastructurii nationale", sustine Eugen Teodorovici, intr-un comunicat transmis vineri.La finalul consultarilor bilaterale dintre Ministerul Finantelor Publice (MFP) si FMI, sinteza concluziilor comitetului director al FMI a evidentiat imbunatatirea starii economiei, rata scazuta a somajului si imbunatatirea sectorului financiar."Romania beneficiaza de o crestere economica robusta, de cresterea numarului de noi locuri de munca si de o datorie publica scazuta.Inflatia de baza, din care se exclud preturile cu volatilitate ridicata si cele la tutun si alcool, a inregistrat o dinamica generala moderata si stabila. In acelasi timp, conditiile climatice nefavorabile, care a cauzat o productie interna redusa la unele categorii de legume, precum si cresterea pretului barilului de petrol, sunt principalii determinanti care au influentat negativ inflatia.In ciuda avansului inflatiei, puterea de cumparare a populatiei, masurata prin castigul salarial real, a avut o crestere robusta aproape dubla (12,4%), fata de cel din perioada similara a anului trecut", precizeaza MFP in comunicat.Potrivit sursei citate, scenariul boom-bust este inadecvat evolutiilor economice actuale, moderate in ceea ce priveste contul curent. De asemenea, reprezentantii MFP sustin ca datoria consolidata a sectorului privat s-a redus semnificativ, de la 64% din PIB in 2008, la 48% in 2018.In opinia acestora, declinul balantei comerciale s-a produs intr-o buna masura si pe fondul componentei bunuri de capital. Acesta poate constitui un fenomen pozitiv, in conditiile in care transferul de tehnologie din exterior poate sustine avansul exporturilor si contribui la cresterea productivitatii pe termen lung."In prezent, la nivelul trimestrului 1, deficitul de cont curent este acoperit in proportie de 150% de intrari de capitaluri negeneratoare de datorie externa (investitii straine directe si transferuri de fonduri europene destinate investitiilor) . Continuarea imbunatatirii absorbtiei fondurilor europene pentru proiectele publice va genera o ajustare pozitiva a acestuia in perioada urmatoare", se mentioneaza in comunicat.Conform Articolului IV din Statutul FMI, anual sunt evaluate politicile economice si financiare ale tuturor membrilor pentru a urmari cresterea economica si stabilitatea rezonabila a preturilor. In acest context s-au derulat consultari bilaterale intre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si cei ai FMI, iar rezultatul acestor analize au un caracter de recomandare.Reprezentantii Fondului Monetar International au avertizat vineri ca dezechilibrele macroeconomice s-au accentuat in Romania, deficitul de cont curent si cel fiscal s-au adancit, presiunile inflationiste sunt din nou in crestere, iar daca politicile nu-si vor putea schimba directia tara se poate confrunta inclusiv cu o scadere a veniturilor care va afecta in special saracii.Potrivit FMI, in primul rand, consolidarea fiscala trebuie insotita de inasprirea politicii monetare si o flexibilitate mai mare a cursului de schimb."Cresterea condusa de consum a ramas solida, majorand veniturile populatiei spre cele din Europa Occidentala. Totusi, s-au accentuat de asemenea dezechilibrele macroeconomice: deficitul fiscal si cel de cont curent s-au adancit iar presiunile inflationiste sunt din nou in crestere. Daca politicile nu-si vor schimba directia, progresele in realizarea convergentei se vor diminua, ceea ce va duce la deteriorarea veniturilor reale ale pensionarilor si vor fi afectati semnificativ in special saracii.Un mix de politici mult mai echilibrat este necesar pentru a reduce probabilitatea unei astfel de evolutii: in primul rand si cel mai important, consolidarea fiscala insotita de inasprirea politicii monetare si o flexibilitate mai mare a cursului de schimb valutar. In plus, politicile trebuie sa devina mai predictibile si guvernanta trebuie sa se imbunatateasca, pentru a creste perspectivele pe termen mediu privind convergenta veniturilor", se arata in declaratia echipei FMI in Romania.Pentru anul 2019, autoritatile romane estimeaza un avans economic de 5,5%, in conditiile unui an agricol normal si ale redresarii sectorului serviciilor si investitiilor.Institutiile financiare internationale mizeaza pe o crestere a PIB de sub 4% in Romania in 2019. Altfel, previziunile Comisiei Europene indica un avans al economiei de 3,3%, Fondul Monetar International (FMI) - 3,1%, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - 3,2% si Banca Mondiala - 3,6%.Pe 27 mai, o echipa FMI, condusa de Jaewoo Lee, a inceput o vizita de doua saptamani la Bucuresti, pentru a realiza evaluarea anuala a economiei romanesti, realizata in baza Articolului IV din statutul institutiei financiare internationale. Echipa a discutat cu autoritatile romane evolutiile si politicile economice.In prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu Fondul Monetar International, insa institutia financiara evalueaza anual evolutia economiei romanesti, in baza consultarilor pe Articolul IV.