Teodorovici spune ca vrea sa tina in frau toate cheltuielile ministerelor, chiar si cumpararea florilor

Ziare.

com

"Este pus in lege foarte clar, ca ministrul de Finante aproba deschiderile. Adica, vreau sa tin in frau, lunar, cheltuielile pe fiecare minister in parte., pentru ca nu vreau sa fiu pe final de an si sa vad cum evit intrarea sau iesirea unui deficit asumat. Lunar, trebuie sa stim care sunt deschiderile ca Minister de Finante", a afirmat Eugen Teodorovici, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3.Masura vizeaza, pe langa ministere, restul institutiilor publice, inclusiv Administratia Prezidentiala si administrarea Parlamentului, care vor trebui sa-si justifice fiecare cheltuiala si sa prezinte argumentele angajatilor de la Finante."Imi asum decizia de a taia sau nu o cheltuiala. N-am niciun fel de problema, indiferent ce structura este ca subiect, ca este Presedintie sau Parlament. Aici, domnul presedinte Dragnea a spus foarte bine, inclusiv in zona Parlamentului trebuie facuta o analiza, pentru ca sunt prea multi functionari in cele doua camere, pentru ceea ce astazi Parlamentul face. Nu trebuie sa ne suparam. Este de bun simt. Va fi in urmatoarea perioada, se va lua o masura la nivelul Parlamentului pentru o astfel de decizie (auditarea - n.red.) ", a subliniat Teodorovici.In completare, oficialul de la Finante a insistat ca pilonii principali la care trebuie sa fie atenti in acest an, pe investitii, sunt: compania de drumuri, de cai ferate."Nu stiu daca am sa reusesc lunar, dar, la perioade foarte scurte de timp, voi avea discutii pe fiecare contract, alaturi de ministrul Transporturilor - actual, interimar sau viitor, pentru a ma asigura ca banii se duc in investitii. Altfel, avem surprize ca fie nu se cheltuie, fie se realoca intre obiective, pentru ca este o practica curenta la ministere.(...) Ma voi axa personal pe discutii de monitorizare pe proiectele mari de investitii pentru a ma asigura ca ele se deruleaza, daca au blocaje - acorduri, mediu, avize, orice, nu ma impiedica nimic, n-am nimic de pierdut decat de castigat, ca si minister de Finante si economie in ansambu", a punctat Teodorovici.Cu toate acestea, ministrul Finantelor nu a dorit sa nominalizeze niciun obiectiv de investitii, ci a insistat ca toata lista de obiective este importanta si asumata politic pentru autostrazi si cai ferate, iar el va putea sa se implice doar in supravegherea directa a catorva mari proiecte.Ministrul de Finante a insistat ca firmele de stat trebuie sa obtina mai multe venituri, nu precum in prezent, si trebuie sa isi diversifice sursele de venit. A dat exemplul Portului Constanta, sustinand ca acesta obtine un profit prea mic: 20 de milioane de euro, anual.