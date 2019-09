Teodorovici vrea inchisoare pentru cei care nu-si achita contributiile. Cine plateste daca este vina statului?

Vezi si: Expunerea de motive a initiativei legislative

De fiecare data ministrul Teodorovici iese cu astfel de trasnai

Ce se intampla cand o firma nu isi poate achita contributiile din cauza statului?

Ce s-a intamplat cand neplata contributiilor a mai fost considerata infractiune?

In primul rand, spun acestia, termenul stabilit in proiect, de 30 de zile de la termenul scadent, este mult prea scurt. Se poate intampla ca o firma care functioneaza de peste 10 ani si care si-a platit in toata aceasta perioada la timp taxele si impozitele sa intampine la un moment dat probleme cu banii si sa nu isi poata achita contributiile la timp. Este incorect ca patronul sa intre la inchisoare din acest motiv, spun reprezentantii mediului de afaceri si consultantii fiscali.Mai mult, explica ei, sunt situatii in care firma respectiva intra in incapacitate temporara de plata din cauza ca nu a incasat bani de la client, iar clientul sa fie chiar statul. Iar in proiect nu este specificat ce se intampla in astfel de cazuri. Intra la inchisoare reprezentantii statului care se fac vinovati de aceasta situatie?, critica proiectul de lege introdus de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in Parlament, pe care il considera "o trasnaie".El a declarat pentruca, in mod evident, este o initiativa a unei persoane care nu a lucrat niciodata in mediul privat si nu intelege ca exista foarte multe situatii in care o firma poate fi in incapacitate de plata."Nu stiu de ce vrea astfel de trasnai ministrul de Finante. De fiecare data iese cu astfel de trasnai si pe noi ne mira de unde le scoate. E un proiect, in mod evident, al unui om care nu a lucrat in viata lui in mediul privat nici macar o zi, pentru ca daca ar fi lucrat ar fi inteles ce se intampla in mediul privat, ca exista foarte multe situatii in care esti in incapacitate de plata", a sustinut Florin Jianu.Presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) spune ca sunt cazuri in care o firma si-a platit ani la rand contributiile la stat la timp, iar la un moment dat intra in incapacitate temporara de plata.Acesta este scopul antreprenoriatului privat? Pai in acest fel sa interzica cu totul firmele private", a subliniat Florin Jianu.Aceeasi problema este ridicata si de, care a declarat pentruca nu este corect ca o persoana care si-a achitat la timp ani la rand contributiile sa intre la inchisoare pentru ca a intarziat intr-o luna cu achitarea lor. Totodata, spune el, termenul de 30 de zile de la data scadenta este mult prea scurt.Mai apar situatii atipice. Exista un contribuabil, va dau exemplul meu. Am luat firma pe cont propriu in urma cu 12 ani. De 12 ani platesc impozit si TVA la zi si poate am si eu o problema financiara, poate am nevoie de niste bani si nu am avut sa platesc acum.Dar voi plati acele taxe si impozite cum am facut-o mereu, pentru ca nu am incotro. Dar vii si ma bagi la puscarie. Deci de 12 ani am platit la timp, nu am platit intr-o luna la timp, am depasit cele 30 de zile si ma bagi la puscarie. Sa fim oameni seriosi, uita-te pe comportamentul meu din ultimii ani", ne-a explicat Adrian Benta.O alta problema a acestui proiect de lege o reprezinta faptul ca nu este specificat ce se intampla in situatia in care o firma ramane fara bani din cauza ca are de recuperat bani de la stat, iar statul intarzie plata acestor sume."De exemplu, nu ai incasat facturile emise pe diverse contracte, poate chiar cu statul, si nu ai bani temporar sa platesti sau platesti cu intarziere de cateva zile. Ce se intampla in sensul asta? Bagi omul la puscarie pentru ca nu a reusit sa plateasca?", se intreaba Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).Si consultantul fiscal Adrian Benta atrage atentia ca in proiect nu este reglementat ce se intampla cu o firma care a participat la o licitatie publica organizata de stat, statul intarzie plata, iar firma nu are bani sa isi achite contributiile."Nu este reglementat ce inseamna vinovatie, nevinovatie,Ca asa au facut in ultimul timp, facturile pe noiembrie si decembrie le amana cu cateva luni.Si este posibil ca eu sa fiu prins intr-o astfel de situatie, in care eu sa am de incasat de la clientii mei, iar unul ar putea sa fie chiar statul roman, si eu sa nu am de unde sa platesc. Iar legea nu clarifica o astfel de situatie. Deci ar trebui sa fie imbunatatita cu foarte mare atentie", avertizeaza Adrian Benta.Consultantul fiscal a venit si cu un alt exemplu concret: o angajata a sa a intrat in concediu pentru cresterea copilului, firma i-a platit concediul pre si post natal, iar apoi banii trebuiau recuperati de la stat. Statul, insa, i-a virat cu o mare intarziere.In aceste conditii, se intreaba Adrian Benta, daca firma sa nu avea in acea luna bani sa achite contributiile din cauza statului care nu i-a virat la timp banii pentru concediul angajatei, intra la inchisoare un reprezentant al statului responsabil de aceasta intarziere?"Sau va mai dau un exemplu. Am o colega, s-a casatorit in urma cu un an si ceva, a venit un bebe pe lume, are copilul aproape 1 an. Indemnizatia pentru sarcina si lauzie o plateste bugetul de stat. Dar intai trebuie sa ii dau eu banii, ca angajator. Ulterior, suma aceea nu a fost platita la timp de stat. Ar trebui o masura si de contraprestatie.", explica Adrian Benta.Si consultantul fiscal Gabriel Biris precizeaza ca pot exista situatii in viata unei companii in care are de recuperat bani de la stat si din acest motiv sa fie in incapacitate temporara de plata."In viata unei companii se poate intampla sa aiba o problema de cash-flow, sa nu ii plateasca un furnizor sau mai multi furnizori, sa aiba de recuperat TVA de la stat, sa aiba de recuperat alte sume, gen concedii medicale, pe care angajatorul le plateste, iar statul trebuie sa le ramburseze si nu i le ramburseaza decat cu foarte multa intarziere. Si ajungi la sfarsitul lunii, esti director si stii ca nu ai toti banii sa platesti contributiile si platesti salariile oamenilor in ideea ca alergi tu apoi sa faci rost de bani. Pai mai faci asta daca stii ca, daca platesti salariile, poti sa ajungi la inchisoare?", se intreaba Gabriel Biris.Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune in Romania pana in 2015. In acel an, insa, Curtea Constitutionala a identificat elemente neconstitutionale in ceea ce priveste unele definitii din lege. In consecinta, neplata contributiilor la timp a fost dezincriminata si s-a mai putut pedepsi doar cu amenda.Ulterior, s-a incercat din nou reincriminarea neplatii contributiilor, iar consultantul fiscal Gabriel Biris a declarat pentruca, la acea vreme, fiind secretar de stat, a incercat sa afle cat a fost de utila aceasta lege in perioada in care neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune. Nu a primit, insa, niciun raspuns."Noi am mai avut o astfel de prevedere care se referea la retinerea si neplata contributiilor datorate de angajati. Ea a fost declarata neconstitutionala pe motiv de neclaritate, in sensul ca nu era identificata ca atare, era incriminata neplata impozitelor retinute. S-a incercat reincriminarea ei si cand eram eu secretar de stat, iar eu am cerut atunci de la ANAF o informare cu privire la comportamentul contribuabililor inainte si dupa, pentru a vedea daca a avut vreo importanta dezincriminarea.Pentru ca, daca a fost infractiune, iar apoi nu a mai fost infractiune si neplata a explodat, se justifica reincriminarea. Dar daca nu s-a intamplat nimic de ce sa o mai reincriminezi? Nu am vazut informatia, pentru ca nu mi-a fost data", a precizat Gabriel Biris.