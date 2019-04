Teodorovici vrea sa schimbe modul in care se imprumuta Romania: Vom impune costuri in piata

Ziare.

Teodorovici a spus ca Romania se va imprumuta in continuare pentru ca asa functioneaza toate economiile din lume, insa din a doua parte a anului va fi schimbata "filozofia" dupa care se vor face imprumuturile externe, urmand ca tara sa nu se mai imprumute pentru anul in curs, ci pentru anii care vor urma."Da, Romania se va imprumuta ca orice alta tara din lume. Romania se imprumuta in baza unei strategii pe care o prezinta la inceputul fiecarui an in mod public, deci nu este niciun secret. Fiecare investitor posibil, fiecare cetatean cunoaste exact care este nivelul de indatorare, dar si de imprumuturi pentru Romania intr-un an de zile. (...) Romania se va imprumuta pentru ca acesta este mersul oricarei economii din lumea aceasta.Costurile nu sunt mai mari in cazul Romaniei fata de alte state si un lucru foarte important: Romania in acest an va schimba logica pe datoria guvernamentala. In urmatoarea emisiune pe care Romania o va face in pietele externe ne vom asigura exact necesarul de finantare pe acest an. Din a doua parte a anului ne vom finanta asa cum vrem noi si vom impune costuri in piata pentru anul viitor. (...)Noi trebuie sa schimbam filozofia aceasta si sa ne imprumutam deja pentru anii care urmeaza pentru ca o putem face la costurile pe care le vrem noi, ca tara. Atunci cand vrem sa ne imprumutam o facem doar daca costul oferit este cel care ne convine", a declarat Eugen Teodorovici, intrebat daca Romania se va mai imprumuta din fonduri externe.Ministrul Finantelor Publice a mai spus ca in acest an Romania se va imprumuta pentru a acoperi partea de deficit bugetar, care este de 28 de miliarde de lei si ca are si foarte multe scadente."Romania are un deficit estimat undeva la 28 de miliarde de lei pe care si-l asuma dar are si foarte multe scadente care an de an se ating si pentru care trebuie sa asiguri partea de finantare fie in lei, fie in euro, fie in alta moneda in care te-ai imprumutat si Romania a facut-o la costuri mai mici decat alte state", a mai spus ministrul.Totodata, Teodorovici a mai spus ca Romania, la ultima sa emisiune, cand a iesit in pietele externe, a avut foarte multi investitori din America si Marea Britanie."Romania, la ultima sa emisiune, cand a iesit in pietele externe, pentru trei miliarde, stim foarte bine ca au fost trei perioade de imprumut, iar eu am sa fac referire la aceea de 30 de ani, cea mai lunga din istoria Romaniei de dupa revolutie. Asta arata ce? Ca investitorii au foarte mare incredere in Romania.Daca va uitati pe structura investitorilor o sa vedeti ca in marea lor parte au fost din America si din Marea Britanie. Asta inseamna ca este o incredere foarte mare. Investesti intr-o tara pe termen lung cand esti sigur ca acea tara nu prezinta un risc, este logic si de bun simt chiar si pentru cei de la clasele primare", a mai spus Teodorovici.