Un senator USR prezinta un document care arata ca Guvernul pregateste concedieri si taierea salariilor la stat

Senatorul USR noteaza ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a trimis tuturor institutiilor publice din tara o notificare, prin care cere "reducerea numarului de angajati si/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale"."Guvernul PSD-ALDE pregateste concedieri si taierea salariilor din sectorul public.Masurile fiscale si economice inconstiente adoptate de catre guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani, sub obladuirea infractorilor Liviu Dragnea si Darius Valcov, au creat o criza bugetara majora. Cheltuielile sunt in crestere, iar veniturile nu reusesc sa tina pasul.Promisiunile electorale populiste si masurile fiscale care avantajeaza companiile si institutiile camarilei politice de la Bucuresti si ale baronilor din teritoriu risca sa creeze un colaps bugetar in toamna.In fata unei astfel de crize, Orlando Teodorovici a trimis tuturor institutiilor publice din tara, inclusiv institutiilor de cultura si a institutelor de cercetare, o notificare prin care cere, in mod expres, 'reducerea numarului de angajati si/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale'", a scris senatorul pe pagina sa de Facebook.Alexandrescu puncteaza ca masura este luata astfel incat bugetul "fantasmagoric" sa nu duca la "deficite bugetare galopante", dar si pentru a evita reducerea personalului."Practic, institutiile publice, inclusiv teatre, spitale, scoli si centre de cercetare, sunt avertizate de Orlando Teodorovici ca trebuie sa impuna o austeritate crunta, totul pentru ca bugetul fantasmagoric adoptat in primavara, cu o intarziere de aproape jumatate de an, sa nu duca la deficite bugetare galopante.Dupa schimbarile legislative promovate de guvernarea Dragnea-Dancila, inclusiv cresterea indemnizatiilor demnitarilor si cresterea nediscriminata a salariilor functionarilor publici, Teodorovici indeamna acum institutiile publice sa stranga cureaua si sa sufere de pe urma proastei guvernari a PSD-ALDE, apeland la austeritate si taieri de salarii pentru a evita reducerea personalului.Toate acestea in conditiile in care multe institutii sunt deja subfinantate si nu isi pot indeplini menirea stabilita de legislatia in vigoare", explica senatorul USR.In fine, Alexandrescu cere premierului Dancila si ministrului Teodorovici sa anunte public ca niciun cetatean "nu va avea de suferit de pe urma masurilor fiscale inconstiente adoptate de aceasta guvernare"."Cresterea veniturilor si a nivelului de trai al populatiei trebuie sa fie un deziderat pe care toate guvernele trebuie sa il urmareasca, dar acest deziderat trebuie urmarit prin masuri realiste si care pot fi indeplinite fara a afecta functionarea institutiilor statului. Ultimatumul semnat de Orlando Teodorovici arata caracterul heirupist, nerealist si toxic al unei guvernari care actioneaza intr-o logica populista si ipocrita, crescand cheltuielile fara sa se asigure ca veniturile pot sa le acopere.Dupa ce au adoptat pensii speciale si au crescut indemnizatiile demnitarilor, guvernarea PSD-ALDE ameninta acum cu taieri de salarii si concedieri in sectorul public. Din informatiile primite din institutiile publice, fondul de salarii are lipsa in lunile septembrie si decembrie, din pricina "trimestrializarii", o inovatie marca Valcov.Solicit prim-ministrului Viorica Dancila si ministrului Orlando Teodorovici sa anunte public ca nici un cetatean al acestei tari, profesori, cercetatori, doctori, pompieri, actori, nu vor avea de suferit de pe urma masurilor fiscale inconstiente adoptate de aceasta guvernare.Este responsabilitatea Guvernului sa gaseasca solutii adecvate care sa solutioneze problemele bugetare pe care tocmai acest guvern le-a cauzat prin masurile inconstiente adoptate in ultimii doi ani", conchide senatorul USR.Precizam ca informatia a aparut in spatiul public inca de acum doua luni, insa pe surse.A.D.