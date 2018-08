Teodorovici sustine ca sunt 10 milioane de romani plecati din tara si vrea sa-i faca spioni "inducandu-le idei" (Video)

Filme cu spioni

10 milioane de romani plecati din tara?

Toata discutia a inceput de la dosarul Rosiei Montane, retras de Guvern de la inscrierea in patrimoniul mondial UNESCO pe motiv ca altfel statul ar pierde procesul cu Gabriel Resources si ar fi obligat sa plateasca firmei canadiene 4 miliarde de dolari.Teodorovici a inceput sa prezinte, fara niciun fel de dovada, un scenariu cu un om misterios care ar controla protestele din Romania pe acest subiect, dar care are interese si la Gabriel Resources si care, orice deznodamant ar avea povestea, ar castiga.Teodorovici spune ba ca protestatarii sunt platiti, ba de buna credinta si manipulati de acest personaj despre a carui identitate nici nu vorbeste si nici nu e intrebat de cei doi interlocutori."Speram sa nu pierdem acel proces. A fost o dezbatere pe care cei care striga in mod nejustificat nu o inteleg. Ei nu inteleg ca sunt practic masa de manevra pentru cel care sta in spatele acestei idei si care joaca la doua capete, in sensul ca plateste doua tabere.Pe de-o parte, pe unii care sa tipe in strada pentru aceasta idee, poate oameni de buna credinta, ei crezand ca protejeaza avutia tarii, dar ei sunt practic manipulati de cel care castiga in orice varianta ar iesi in final acest dosar.Daca ei tipa si pentru ca ei tipa eu, stat, nu mai pot sa operez, trebuie sa-l declar sit UNESCO, este clar ca in proces se dovedeste ca eu, stat, stiam de la inceput chestia asta, si castiga cel care sta in spate. Ca e unul, unul singur care sta in spate. Si plateste intr-o parte sa se tipe, si daca astia castiga el oricum castiga in proces, daca nu castiga astia, el castiga pe partea cealalta si isi face contractul", a fost povestea prezentata de ministrul de Finante.La acesta expunere, singura intrebare pe care Val Valcu a considerat-o potrivita a fost daca "autoritatile noastre de concurenta, de spionaj, DNA, nu poa' sa vada cine e la capatul lantului?".Teodorovici a mutat discutia pe filme cu spioni si mafioti, sustinand ca serviciile ar trebui sa fileze cumva politicienii straini ca el, cand se intalneste cu un omolog, sa poata controla negocierea."Mi s-a spus mie o data, cand si eu am intrebat de... Se uitau la mine si mi-au spus ca 'ati vazut prea multe filme'. (...) Copil fiind imi placeau filmele cu agenti. Orice tara, structura externa si-o sprijina foarte mult.Trebuie sa fie prezenta in toate tarile importante pentru economia mondiala. Nu inseamna ca te duci si sa spionezi neaparat, dar trebuie sa ai legaturi.Eu, ca om politic, intr-o functie publica, am nevoie de elemente, cum si celalalt coleg a avut elemente despre mine. Cand ne intalnim undeva pe un anumit subiect fiecare, cu cat stie mai multe, cu atat detii (sic!) controlul la (sic!) discutia respectiva si o faci pentru tara asta, asta e ideea. Noi am inversat putin rolurile ca structuri", sustine social-democratul.Sirul declaratiilor socante a continuat cu prezentarea unor date dintr-un raport aparent secret care ar sustine ca la acest moment 10 milioane de romani sunt plecati din tara.Teodorovici are planuri mari cu ei. El crede ca, daca ar avea o platforma prin intermediul careia ar putea comunica cu ei toti, le-ar putea "induce" anumite idei pe baza carora acesti 10 milioane de romani ar actiona in companiile la care lucreaza in toate tarile din lume."Prezenta celor 10 milioane de romani in afara tarii, am intrebat zielele trecute si atati cica ar fi. Pentru mine e un factor extrem de important...", a spus Teodorovici.Ca argumentatie, el sustine ca asa fac si alte state, insa ca exemplu a dat Germania, care ar discuta cu cetatenii sai in functiile din institutiile europene. Asadar, diferenta intre functionari si cetateni ar trebui sa fie evidenta pentru ministrul de Finante.. Nemtii isi cheama anual la Berlin toti functionarii care lucreaza in structurile europene, discuta ce vrea sa faca Germania, care e directia,. (...) Cand tu ai 10 milioane de oameni, din care sunt convins ca foarte multi dintre ei, fiind foarte buni, sunt in functii cheie in lumea asta", a spus Teodorovici.Val Valcu a spus chiar ca acesti romani"N-o sa ajungem aici cu imaginatia ca dupa aia isi dau seama altii de ce se poate face, dar, repet, este efectiv un potential pe care noi trebuie sa-l utilizam in folosul tarii, nu pentru alte...", a spus Teodorovici.El a adaguat ca orice institutie, "Ministerul Romanilor de Pretutindeni, SIE", ar cere bani sa faca un sondaj cu romanii din diaspora ar primi imediat fonduri: "".