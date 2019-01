Efectele Ordonantei Teodorovici: Capitalizarea companiilor listate pe Bursa de Valori Bucuresti este in scadere cu 13%, fata de 2017

Cele mai tranzactionate actiuni

Rulajul: in crestere cu 30%

Ziare.

com

Conform datelor publicate pe site-ul BVB, anul trecut au fost 249 de sedinte de tranzactionare in cadrul carora s-au realizat 536.222 de tranzactii, cu 8,29 miliarde de actiuni.Valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a ajuns la 11,45 miliarde de lei, in scadere cu 3,33% fata de anul precedent, iar valoarea medie zilnica a coborat de la 47,79 milioane de lei in 2017, la 46,01 milioane de lei anul trecut. Numarul societatilor emitente a ramas neschimbat in 2018, la 87, insa cel al intermediarilor a scazut la 29, de la 34 cat se inregistrat in 2017.Numai in luna decembrie, pe piata reglementata s-au inregistrat 62.179 tranzactii, de aproape doua ori mai multe decat in noiembrie, iar valoarea totala de tranzactionare a crescut de 2,3 ori pana la 1,986 miliarde de lei. In ultima luna din 2018 s-au realizat tranzactii cu 1,11 miliarde de actiuni, fata de 603,92 milioane in luna precedenta.Valoarea tranzactiilor cu aceste titluri a depasit 467,43 milioane de lei, insa actiunile s-au depreciat fata de 2017 cu 15,76%., care au inregistrat schimburi in valoare de 155,73 milioane de lei, in timp ce actiunile bancii au scazut anul trecut cu 18,92%., cu o valoare de 133,12 milioane de lei, urmate de cele ale OMV Petrom, cu 105,73 milioane de lei si Fondul Proprietatea, cu 71,08 milioane de lei. Actiunile OMV Petrom, cele ale Romgaz si ale Fondului Proprietatea s-au depreciat, de asemenea, cu 22,78%, 19,52%, respectiv 6,16%.In ceea ce priveste sistemul alternativ de tranzactionare, in perioada analizata s-a inregistrat un rulaj de 215,171 milioane de lei, in crestere cu 30% fata de valoarea consemnata in anul precedent.Numarul total al schimburilor a fost de 30.051, in cadrul carora s-au tranzactionat 240,37 milioane de actiuni, iar capitalizarea companiilor de pe ATS a urcat cu 19% pana la 7,32 de miliarde de lei.