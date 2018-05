Guvernul a schimbat substantial legislatia privind achizitiile publice - care sunt principalele modificari

Ce acte normative s-au modificat

Ce contracte sunt anuntate in Jurnalul Oficial al UE

Cum se pot modifica contractele de achizitie

Doar Curtea de Conturi constata contraventiile

Modificarile Legii privind achizitiile sectoriale

Apare iar Curtea de Conturi

Despre plata cautiunii

Ce se intampla cu contractele in derulare

Cele mai importante modificari: doar Curtea de Conturi va fi cea care veridica modul in care sunt facute cheltuielile publice, iar cei care contesta licitatiile aferente achizitiilor publice trebuie sa depuna o cautiune de 2% din valoarea contractului. Potrivit OUG , actul normativ a fost adoptat avand in vedere "necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local".Prin Ordonanta de Urgenta au fost modificate patru legi si doua ordonante de urgenta.- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;- Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.In cazul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificarile din noile propuneri reiau o parte din modificarile facute si printr-o alta OUG, data in decembrie 2017.Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;, pentru contractele de achizitii publice/acordurile-cadru de produse si de servicii atribuite de consiliul judetean, primarie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de institutiile publice aflate in subordinea acestora;, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice.O modificare esentiala priveste modul in care contractele de achizitie publica/Acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire. Cele mai importate sunt acestea:a) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului;b) pentru lucrarile, serviciile sau produsele aditionale din partea contractantului initial, in limita a maxim 50% din valoarea contractului initial, care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala....d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit de un nou contractant."Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza ex post de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei", este una din modificarile importante.Vechea prevedere era astfel: "Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii".In cazul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, modificarile au vizat procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care exista obligatia de a publica un anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Contracte sectoriale sunt acele contracte care se atribuie de catre o autoritate contractanta in scopul desfasurarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica "apa", "energie", "transport" si "posta".Modificarile facute prin OUG se aplica in cazul atribuirii contractelor sectoriale a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:a), pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii;b), pentru contractele sectoriale de lucrari;c), pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice.La fel ca in cazul achizitilor publice, si in cazul achizitilor sectoriale sunt prevazute prevederile prin care acestea pot fi modificate, schimbarea contractantului sau modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.Similar, si in cazul achizitiilor sectoriale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza ex post de catre persoane imputernicite in acest scop de catre Curtea de Conturi.Modificari fundamentale apar in cadrul LEGii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.Prin masurile ordonantei, sunt scurtate termenele de contestatie si grabite procedurile."Formularea unei contestatii nu suspenda termenul legal de asteptare pentru incheierea acordului-cadru/contractului", este una dintre prevederi.Pentru solutionarea contestatiei, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune stabilita, sub sanctiunea respingerii acesteia. Este vorba de minim 2% din valoarea stabilita a contractului.a), in cazul in care aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,b), daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,c), daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,d), daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului. Sunt scutite de la depunerea cautiunii autoritatile contractante.Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a acestei ordonante de urgenta, raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii acestora.Potrivit OUG, contestatiile, procesele si cererile aflate in curs de solutionare in fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor sau, dupa caz, a instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost incepute.