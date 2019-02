Scandal in Parlament, la "Ora Guvernului": Opozitia a cerut abrogarea OUG 114, Teodorovici a raspuns cu atacuri la persoana

Ziare.

Inca din primele minute ale "Orei Guvernului", Eugen Teodorovici a precizat ca a venit in fata Parlamentului doar in spiritul bunei colaborari dintre aceasta institutie si Guvern si ca nu e interesat sa participe la un razboi cu USR., a spus Teodorovici.In continuare, ministrul de Finante a vorbit despre lucrurile bune pe care, in opinia sa, le aduce OUG 114. Ar fi vorba, printre altele, despre stimularea sectorului constructiilor si despre investitiile care ar urma sa se faca in cresterea nivelului de trai al populatiei. In plus, a mai spus Teodorovici, anumite prevederi ale OUG 114 sustin si dezvoltarea patrimoniului.Reactiile parlamentarilor au fost impartite. Deputatii USR Cladiu Nasui si Cosette Chichirau au sustinut ca aceasta ordonanta este nociva si trebuie abrogata.Deputatul PNL Ovidiu Heius a sustinut ca Teodorovici n-a avut nicio problema cu modul in care functioneaza bancile in momentul in care acestea i-au dat credite de de 800.000 de euro. In schimb, acum, cand ministrul are de platit rate lunare de mii de euro, vrea sa le puna bancilor taxe pe active raportate la ROBOR.Deputatul ALDE Varujan Vosganian a spus ca partidul sau nu sustine aborgarea OUG 114, dar ca vrea revizuirea ei. Mai exact, printre altele, Vosganian a precizat ca taxa pe activele bancilor n-ar trebui raportata la ROBOR - asa cum prevede ordonanta acum - iar prevederile legate de domeniul Energiei ar trebui revizuite.In cele din urma, Eugen Teodorovici a luat din nou cuvantul si a sustinut ca taxa pe lacomie a fost impusa in acord cu legislatia europeana si ca modul in care s-au facut pana acum afaceri in Romania justifica pe deplin masurile adoptate prin intermediul OUG 114.Pana la final, Teodorovici nu s-a putut abtine sa nu ii atace, din nou, pe parlamentarii care au criticat OUG 114."Sunt multi mascarici, din pacate platiti din bani publici. N-am sa le spun nici numele, ca e destul de simplu sa te uiti... Unui alt coleg ii spun asa. Sper sa nu vrea drept la replica, dar verbul din DEX spune asa: 'a nasui' inseamna 'a se obraznici, a-si lua nasul la purtare, a se compara cu cineva mai mare si mai puternic'".Din pacate, discutiile din Parlament n-au adus nicio lamurire cu privire la efectele OUG 114. Cu toate acestea, Eugen Teodorovici a spus ca este deschis la sugestii pe tema ordonantei, ca se discuta deja modificarea unor prevederi ale acesteia atat la Ministerul Finantelor, cat si la Ministerul Comunicatiilor si la cel al Energiei, dar ca nu cunoaste inca toate detaliile.